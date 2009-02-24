Разница в доходах мужчин и женщин

Разрыв между средней заработной платой мужчин и женщин в Германии за последние два года увеличился. По данным Еврокомиссии, зарплата у первых в 2008 году была в среднем на 23 процента выше, чем у последних. Для сравнения: годом раньше эта разница составляла 22 процента, сообщает Немецкая волна..

"Германия относится к числу стран, где разница в оплате мужского и женского труда является одной из самых больших", - сказал комиссар ЕС по вопросам труда и занятости Владимир Спидла в интервью немецкой газете Die Welt. По данным Еврокомиссии, ситуация хуже только в Австрии, Нидерландах, на Кипре, в Чехии и Эстонии.

В среднем по ЕС зарплата у мужчин в прошлом году превышала зарплату представительниц слабого пола на 17,4 процента. В 2007 году эта разница составляла 15 процентов. Одной из главной причин, по мнению Спидлы, является неполная занятость женщин. В среднем 31 процент европеек работают неполный рабочий день - в четыре раза чаще, чем мужчины.

Еврокомиссар призвал работодателей в ЕС не отступать от принципа "одинаковая оплата одинакового труда", а также способствовать продвижению женщин по карьерной лестнице. По мнению Спидлы, как раз в кризисные времена важно не забывать об их потенциале.

Он напомнил, что в среднем образование женщин в Евросоюзе выше, чем у мужчин. Кроме того, высшее образование современные женщины получают чаще мужчин. Однако, по словам еврокомиссара, женщины чаще занимаются ведением домашнего хозяйства, посвящают больше времени детям, а также ухаживают за больными членами семьи. Согласно статистике Европейской комиссии, в среднем мужчины в ЕС тратят на ведение домашнего хозяйства 6 часов в неделю, а женщины - 25.