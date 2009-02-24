В Украине выросла безработица

В Украине уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2009 г. повысился на 0,2 процентного пункта, по сравнению с показателем на 1 января и составил 3,2% населения трудоспособного возраста.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельской местности данный показатель вырос на 0,1 процентного пункта до 5,3%, среди городского населения – на 0,2 процентного пункта – до 2,3%.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы за январь зафиксирован в Черкасской области (5,4%), самый низкий – в Киеве (0,7%).

Также сообщается, что рост зарегистрированной безработицы в январе 2009 г. зафиксирован в большинстве регионов страны, кроме Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Нагрузка незанятого населения на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) увеличилась с 96 человек на начало января до 108 на начало февраля. В регионах данный показатель колеблется от 6 человек в Киеве до 584 человек в Черкасской области.

При этом уровень трудоустройства незанятых граждан в январе по сравнению с декабрем 2008 г. сократился на 1,5 процентного пункта – до 3,8%. Наибольшее сокращение показателя отмечено в Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве. Наивысший уровень трудоустройства незанятых граждан наблюдался в г. Киеве (9,2%), а самый низкий – в Запорожской области (2,3%).

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь 2009 г. количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 0,2% и на 1 февраля составило 900,6 тыс. человек.