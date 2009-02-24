Пособия по безработице получила половина безработных

В Украине в январе из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на помощь по безработице было направлено 306,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среднеучетное количество безработных, получивших данную помощь в течение января, составило 506,7 тыс. человек, или 56,3% от общего количества официально зарегистрированных безработных.

Средний размер помощи в январе 2009 г., по сравнению с показателем декабря 2008 г., увеличился на 67,8% - до 604,42 грн., что почти соответствует законодательно установленному минимальному уровню заработной платы (605 грн.).