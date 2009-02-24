Четырем городам Донбасса сократят подачу воды

Компания "Вода Донбасса" сокращает во вторник подачу питьевой воды водоканалам Макеевки, Славянска, Ясиноватой и Харцызска в связи с долгами, сообщает "Коммунальный портал Донецкой области".

"Такое решение было принято, исходя из уровня оплаты", говорится в сообщении.

Как пояснил порталу генеральный директор компании Александр Алипов, на первом этапе речь будет идти об уменьшении ежесуточного объема воды, поставляемой городским водоканалам на 15-25%, а "если не изменят свое отношение к платежам, то еще больше".

При этом "Вода Донбасса" не собирается ограничиваться указанными городами.

По словам Алипова, такая позиция обусловлена необходимостью оплачивать электроэнергию, затрачиваемую для транспортировки воды по каналу "Северский Донец - Донбасс".

"В январе мы рассчитались с облэнерго на 56%. В итоге энергетики едва не отключили канал, что стало бы катастрофой для всей Донецкой области. Мы сумели договориться, что отключения канала не будет, но при условии, что сумеем в феврале расплатиться с энергетиками хотя бы на 75%. Пока уровень оплаты составляет лишь 40%", - цитирует "Коммунальный портал Донецкой области" Алипова.

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" создано в 1930 году для осуществления централизованного водоснабжения Донецкой области. По каналу "Северский Донец - Донбасс" и далее по Южнодонбасскому водоводу от реки Северский Донец до Мариуполя вода подается на 260 километров. При этом вода поднимается на высоту более 250 метров. Вода очищается и обеззараживается на 17 фильтровальных станциях. На обеспечение процесса производства и централизованной подачи воды потребителям расходуется до 3 миллионов кВт/ч электроэнергии в сутки.