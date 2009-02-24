Кремль сокращает штаты и расходы

Руководитель кремлевской администрации Сергей Нарышкин подписал два распоряжения в соответствии с поручениями президента РФ, согласно которым к 1 марта должны быть представлены предложения о сокращении расходов и штата администрации Кремля, включая аппарат полпредов главы государства в федеральных округах, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, сообщает РИА Новости.

"Приостанавливается прием на федеральную государственную службу в администрации президента и сокращается штатная численность администрации президента с учетом вакантных должностей", - сказала она.

Соответствующие предложения до 1 марта должны дать управление кадров президента РФ и его полномочные представители в федеральных округах.

"До 1 марта должны быть приняты решение о сокращении штата не менее чем на 100 человек", - отметила Тимакова.

По ее словам, в настоящее время в центральном аппарате администрации президента работает около 1,5 тысяч человек.