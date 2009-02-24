Изменения в Кабмине начнутся с назначением нового премьера

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявляет, что кадровые изменения в правительстве необходимо рассматривать только вместе с назначением нового премьер-министра.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, изменения в персональном составе Кабинета министров, которые в последнее время пытается провести премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, окончательно превратят нынешнее правительство в личную вотчину его руководителя.

По его мнению, настойчивое желание Ю.ТИМОШЕНКО сформировать «команду единомышленников» будет означать установление в правительстве диктата лишь одного мнения - самого премьера.

При этом В.БАЛОГА указал на очевидное несоответствие кадровых планов Ю.ТИМОШЕНКО требованиям Конституции. Поскольку в Верховной Раде было официально объявлено о создании новой коалиции, она должна выдвигать своих представителей на министерские должности, а Президенту должно быть сделано предложение относительно нового руководителя правительства.

«Мало того, что высший законодательный орган государства - парламент - уже несколько месяцев подряд грубо нарушает Основной Закон, ведь в новообразованной коалиции нет большинства голосов. К этому безобразию добавляется и то, что правительство опирается на инвалидную коалицию, которую подпирает только ситуативное, корыстное голосование коммунистов или части блока «Наша Украина - Народная самооборона». Показательно, что теперь партнерами Ю.ТИМОШЕНКО в НУ-НС является группа печально известных «любих друзів», которых когда-то так беспощадно критиковали, а теперь они настойчиво продвигаются на высшие ступени власти.

Кадровые аппетиты премьера и ее новых политических союзников зарятся на Конституцию. Проведение министерских ротаций будет сомнительным с точки зрения их соответствия Основному Закону», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Наряду с юридическими аспектами возможных изменений в составе Кабмина глава Секретариата обратил внимание на ряд политических моментов. По его оценке, в деятельности Верховной Рады шестого созыва значительно выше процент политической коррупции, нежели в предыдущем составе парламента. Это хорошо видно из того, как формировалась нынешняя псевдокоалиция, как создаются временные ситуативные союзы, принимающие явно лоббистские законы или дающие «зеленый свет» многомиллиардным сделкам, как происходит бартерный торг должностями в обмен на одноразовые политические услуги.

«Эта ситуация вызывает очень четкие аналогии с 2006 годом, тогдашним поведением социалистов и их лидера А.МОРОЗА. Сейчас ему умело подражает фракция коммунистов, которая научилась с большой выгодой для себя менять ленинские идеалы на прагматичные проценты от реализации сугубо «буржуйских» схем. А должность председателя Госкомархива - приятный бонус от Ю.ТИМОШЕНКО за постоянную поддержку и помощь. Абсурдность и цинизм такого состояния дел в парламенте смущает всего десяток-другий депутатов, зато устраивает всех остальных, в том числе и председателя Верховной Рады», - убежден В.БАЛОГА.

По его мнению, премьер через изменения в составе Кабинета министров хочет одновременно решить несколько вопросов. В частности, «забетонировать» любые проявления инакомыслия министров и достичь доведенного до автоматизма единодушия голосования за правительственные решения. Кроме того, вытеснить из правительства тех правительственных чиновников, которые являются препятствием на пути воплощения конъюнктурных планов Ю.ТИМОШЕНКО и БЮТ. Также премьер заплатит министерскими портфелями за свою поддержку в ВР тем политическим силам, которые вдруг начали проявлять несвойственную ранее пылкую любовь к руководителю правительства, считает В.БАЛОГА. «Именно из-за этого в зоне риска оказались министры, к работе которых не были предъявлено никаких серьезных претензий. Однако их потенциальным преемникам следует понимать, что им предлагается не реальное участие в деятельности правительства, а только иллюзия», - заметил он.

«Похоже, желание Ю.ТИМОШЕНКО перетрусить Кабмин настолько сильное, что она не хочет считаться с очевидными правовыми и политическими барьерами и готова пойти на нарушение Конституции. Есть все основания допустить, что БЮТ любым способом будет вербовать депутатов для результативного голосования, тех же коммунистов и «любих друзів», что лишь будет усиливать коррупционный распад парламента. Но даже кадровое обновление Кабмина не снимет с премьера ответственности за экономический кризис в стране, массовые увольнения, рост долгов, падение жизненного уровня людей», - подчеркнул глава Секретариата.