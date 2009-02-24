Главное на 24 февраля (день)

Сделал ход троянским конем... Не делай никогда того, чего не знаешь. Но научись всему, что следует знать. Пифагор

Хроника дня.Начнем с приятного

«Нафтогаз» получил первую нефть в Египте

НАК «Нафтогаз Украины» достигла первых успехов в вопросе диверсификации источников поставок и добычи углеводородных ресурсов за рубежом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В рамках реализации концессионного соглашения на проведение нефтяной разведки и эксплуатации, подписанного 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины», украинская компания продолжает осуществлять активные шаги по освоению концессионного участка Алам-эль-Шавиш (Alam El Shawish) площадью 994 кв. км на территории Западной пустыни Египета.

В частности, 16-20 февраля 2009 года состоялся визит делегации НАК «Нафтогаз Украины» во главе с заместителем председателя правления компании Вадимом ЧУПРУНОМ в Египет. Целью визита было испытание третьего (нижнего) горизонта разведывательной скважины Hg-34/3. 18 февраля был получен приток нефти дебитом 80 тонн (588 баррелей) в сутки.

После испытания было принято решение считать скважину открытой.

В соответствии с программой НАК, до конца года планируется пробурить 5 поисковых скважин: 3 – в южной части блока Алам-эль-Шавиш Западной пустыни, общие извлекаемые ресурсы которых составляют 60 млн. тонн; 2 – в северной части блока Алам-эль-Шавиш Западной пустыни, общие извлекаемые ресурсы которых составляют 8 млн. тонн.

Во второй половине 2009 года предполагается выйти на коммерческий уровень добычи продукции с последующей ее реализацией.

Продолжим

Moody`s поставило на пересмотр рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентств Moody`s поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг правительственных облигаций Украины в национальной и иностранной валютах, который сейчас находится на уровне "В1", говорится в сообщении агентства.

На пересмотр с возможностью понижения были поставлены и рейтинговые "потолки" по бондам в иностранной валюте (текущий рейтинг "Ва3") и банковским депозитам (в настоящее время - "В2").

Рейтинговые действия отражают беспокойство агентства относительно того, что сохраняющаяся политическая неопределенность на Украине "затуманивает" возможности принятия правильных решений банковских проблем на фоне экономического спада, говорится в сообщении.

Вернемся

Госбюджет откорректируют в мае

Показатели государственного бюджета Украины будут скорректированы в мае, подтвердила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, выступая во вторник на специальной встрече с главами областных советов всех регионов страны.

"В мае месяце, скорее всего, как это предусмотрено законом о бюджете, нам придется корректировать бюджет. И мы должны это делать сообща и делать не в спешке, а планомерно, учитывая все предложения",- сказала Тимошенко.

По словам премьера, представители местного самоуправления должны принять активное участие в этом процессе и выдвинуть свои предложения с учетом интересов регионов страны.

"Безусловно, нам необходимо рассмотреть первоочередные законопроекты, которые касаются сегодня жизни регионов. Это - изменения к Бюджетному кодексу, этот - новый закон о местных налогах и сборах и другие законопроекты, которые делают более системную работу местной и центральной власти",- сказала Тимошенко.

Тимошенко также предложила главам областных советов определить кандидатуру постоянного представителя регионов, который будет постоянно участвовать в работе правительства.

Впервые о планах корректировки бюджета в мае Тимошенко сообщила 20 февраля на собрании Ассоциации городов Украины. Ранее Тимошенко заявляла, что, по крайней мере, до середины года изменения в бюджет вноситься не будут.

Президент Украины Виктор Ющенко требует немедленно внести изменения в бюджет-2009, который он считает нереалистичным. МВФ, который принял решение о выделении кредита на борьбу с финансовым кризисом в размере 16,43 миллиарда долларов, приостановил выделение второго транша в размере около 2 миллиардов долларов (первый транш составил 4,5 миллиарда долларов) в связи с тем, что правительство не хочет корректировать бюджет, в частности, сократить бюджетный дефицит, который составляет почти 3% ВВП.

Повторим

Тимошенко призывает политиков не манипулировать макропоказателями страны

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не манипулировать кризисными показателями экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с председателями областных советов при участии председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

«Те люди, особенно политики, которые говорят, что в системе мирового экономического кризиса Украина в самом худшем положении – это абсолютно не соответствует действительности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер предостерегла политиков от использования экономических показателей Украины, чтобы страна не оказалась на обочине.

Она отметила, что по темпам промышленного производства Украина занимает средние места по сравнению с другими странами, в частности, с Казахстаном и Россией. Премьер подчеркнула, что темпы падения промышленного производства в Украине составили 16,1% против 19,9% - в России и 10,4% - в Казахстане.

Как считает премьер, в условиях мирового экономического кризиса для преодоления его последствий в украинской экономике необходимо координировать действия всех ветвей власти.

Она предложила руководителям областных советов избрать своего представителя, который смог бы присутствовать на заседаниях правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила главам облсоветов принять активное участие в подготовке изменений в закон о государственном бюджете, которые в соответствии с законодательством должны быть внесены в парламент в мае 2009 года.

Напомним

Ющенко ожидает от Кабмина и НБУ единой позиции на переговорах с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что на этой неделе правительство и Национальный банк выработают единую позицию на переговорах с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО считает, что в течение текущей недели необходимо сделать все возможное для получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

Президент убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ необходимо иметь единую, согласованную позицию всех органов государственной власти и соответствующих институтов.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент обращает внимание на то, что правительство нарушило подписанное в прошлом году соглашение с МВФ.

«В первую очередь, речь идет об условии соблюдения показателя дефицита бюджета 2009 года в размере 1% ВВП. Вследствие принятого парламентом закона в госбюджете допущено прямое вмешательство в конституционные полномочия НБУ», - сказала пресс-секретарь, добавив, что не удалось достичь сбалансированности на валютном рынке, до сих пор не внесены необходимые изменения в бюдждет-2009.

«В рамках своей компетенции Президент готов поддержать исправление ситуации во всех направлениях для продолжения сотрудничества с МВФ. В то же время, глава государства отмечает, что основными субъектами отношений с МВФ остаются правительство и НБУ», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что именно поэтому В.ЮЩЕНКО ожидает консультаций между правительством и Нацбанком о выработке единой позиции украинской стороны в переговорах с МВФ.

А это уже серьезно

В Украине выросла безработица

В Украине уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2009 г. повысился на 0,2 процентного пункта, по сравнению с показателем на 1 января и составил 3,2% населения трудоспособного возраста.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельской местности данный показатель вырос на 0,1 процентного пункта до 5,3%, среди городского населения – на 0,2 процентного пункта – до 2,3%.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы за январь зафиксирован в Черкасской области (5,4%), самый низкий – в Киеве (0,7%).

Также сообщается, что рост зарегистрированной безработицы в январе 2009 г. зафиксирован в большинстве регионов страны, кроме Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Нагрузка незанятого населения на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) увеличилась с 96 человек на начало января до 108 на начало февраля. В регионах данный показатель колеблется от 6 человек в Киеве до 584 человек в Черкасской области.

При этом уровень трудоустройства незанятых граждан в январе по сравнению с декабрем 2008 г. сократился на 1,5 процентного пункта – до 3,8%. Наибольшее сокращение показателя отмечено в Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве. Наивысший уровень трудоустройства незанятых граждан наблюдался в г. Киеве (9,2%), а самый низкий – в Запорожской области (2,3%).

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь 2009 г. количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 0,2% и на 1 февраля составило 900,6 тыс. человек.

Пособия по безработице получила половина безработных В Украине в январе из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на помощь по безработице было направлено 306,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среднеучетное количество безработных, получивших данную помощь в течение января, составило 506,7 тыс. человек, или 56,3% от общего количества официально зарегистрированных безработных.

Средний размер помощи в январе 2009 г., по сравнению с показателем декабря 2008 г., увеличился на 67,8% - до 604,42 грн., что почти соответствует законодательно установленному минимальному уровню заработной платы (605 грн.).

Все тоже и о том же

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0150/9,1250, к 12:00 цены выросли 9,2050/9,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2485/0,2540, а к 12:00 цены поднялись 0,2540/0,2580. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 36,0000 (-0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2744/45, а к 12:00 выросли 1,2890/91. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,4815/11,6360, к 12:00 цены ушли вверх 11,7660/11,8825.

Для киевлян

Президент поручил КГГА пересмотреть запрет на въезд грузовиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает КГГА пересмотреть вопрос запрещения въезда грузового транспорта в Киев днем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил и.о. председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО рассмотреть жалобу представителей Всеукраинской ассоциации грузовых автоперевозок о запрете в дневное время въезжать в столицу транзитному грузовому автотранспорту.

«По мнению Президента, упомянутые ограничения целесообразно применять лишь в период утренних и вечерних пиковых загрузок городских транспортных магистралей», - сказала И.ВАННИКОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА

Тайна январского ВВП

http://economics.unian.net/rus/detail/5840