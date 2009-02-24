«Кировоградтепло» заключило договоры с 4 коллекторами

В Кировограде теплоснабжающая компания к работе с должниками подключает коллекторов

Руководство ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА», услугами отопления которого пользуются две трети населения города, для ужесточения работы с должниками заключила договоры с четырьмя коллекторскими фирмами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора предприятия Анатолий ТАРАН.

По его словам, коллекторы будут работать с теми абонентами, дело против которых ДП «Кировоградтепло» выиграло в суде. «На протяжении трех месяцев мы подали в суд за неуплату услуг теплоснабжения на 501 абонента, 438 дел выиграли. Я понимаю, что методика работы коллекторских компаний не всегда бывает корректной, но у предприятия нет выбора. Поэтому в любое время дня или ночи к злостным неплательщикам могут постучать гости из коллекторской фирмы», - отметил А.ТАРАН.

Он сообщил, что на сегодняшний день население Кировограда задолжало теплокомпании 17,2 млн. грн., уровень расчетов с начала этого года составляет около 47%.

«Существуют способы расчетов, которые облегчают платную нагрузку на абонента. Например, реструктуризация долга или получение субсидий. Но уровень оформления населением субсидий очень низкий», - отметил А.ТАРАН.

По словам заместителя директора ДП «Кировоградтепло», кроме долгов населения, компании около 3 млн. грн. должны бюджетные учреждения, а также 1,2 млн. грн. задолжали промышленные предприятия. «27 объектов промышленных предприятий уже отключены от теплоснабжения», - сообщил он.

Долг ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА» перед ДК «Газ Украины» составляет 20,5 млн. грн.

В то же время, А.ТАРАН заверил, что предприятие имеет достаточные лимиты газа, чтобы соблюдать в помещениях областного центра температурную норму в 18 градусов. «Наша сумма задолженности контролируется, мы перекроем ее за счет 405-го постановления Кабмина», - пообещал он.

По словам представителя компании, после окончания нынешнего отопительного сезона ДП «Кировоградтепло» планирует усилить ремонт и реконструкцию тепловых сетей города, а также начать строительство модульных котельных.