Тимошенко обещает областям 1,5 млрд.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает пропорционально распределить между всеми областями средства, полученные Украиной от реализации квот на выброс парниковых газов. Средства планируется направить на реформирование жилищно-коммунального сектора в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании в Кабинете Министров с председателями областных советов.

«Приблизительно в апреле-мае мы ожидаем 1,5 млрд. грн. поступлений от продажи такой квоты. И это означает, что мы можем профинансировать проекты по реконструкции и модернизации тепловых котельных с переводом их на использование альтернативных газу источников. Когда будут готовы все такие проекты, мы их обобщим в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и пропорционально распределим по всем областям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 15 января заявляла, что одним из источников финансирования программ по энергосбережению могут стать механизмы Киотского протокола.

«Украина завершила все переговорные процессы, все формальные официальные шаги, которые необходимы для того, чтобы мы могли пользоваться всеми привилегиями Киотского протокола. Мы провели переговоры с ключевыми странами, которые уже готовы приобрести часть квот выбросов в атмосферу – это миллиарды средств, которые будут направлены исключительно на сокращение выбросов, на замещение в отоплении и подогреве горячей воды газа на электроэнергию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, квоты Украины согласно Киотскому протоколу составляют 1 млрд. единиц.

Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа может принести наибольшую выгоду.