Министр спорта Польши: УЕФА может в Польше провести матчей больше

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ считает, что УЕФА может решить провести в Польше больше матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за экономических и политических проблем в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение министр спорта Польши высказал на телеканале новостей TVN24 во вторник.

По его мнению, УЕФА заметила проблемы в Украине в декабре прошлого года, и собственно из-за этого информировала о возможности несимметричного распределения проведение матчей в странах.

«Это распределение свидетельствует, что УЕФА вместе с нами готовится «к плану Б», в рамках которого Польша будет вынуждена сделать больше, чем Украина», - сказал М.ДЖЕВЕЦКИЙ.

При этом он заверил, что все 6 польских городов могут своевременно подготовиться к проведению чемпионата, отметив, что «было бы лучше, если бы это был польско-украинский успех».

Министр также выразил мнение, что УЕФА в мае может не принять окончательного решения о том, в каких украинских и польских городах будут проводиться матчи Евро-2012.

«Думаю, что из-за кризиса это не будет окончательное решение. Возможно, УЕФА исключит часть городов, но большинство оставит... надо иметь из чего выбирать», - сказал он.

В то же время М.ДЖЕВЕЦКИЙ опроверг слухи о возможности проведения чемпионата в Германии, заметив, что УЕФА больше всего заинтересована провести Евро-2012 именно в Польше и Украине.

«Нет никакого интереса в УЕФА все проводить в Германии, ведь смотрят на это дело с точки зрения бизнеса, а в этом контексте Украина и Польша в тысячу раз привлекательнее», - сказал он.

Справка УНИАН. Gazeta Wyborcza 18 февраля со ссылкой на источник в УЕФА сообщила, что матчи Евро-2012 состоятся в 6-ти польских и 2-х украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса. (Первичный план предусматривает проведение матчей в 4-х украинских и 4-х польских городах. Также в каждой стране есть по 2 резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату - УНИАН).

Вместе с тем пресс-секретарь Федерация футбола Польши (PZPN) Збигнев КОЖМИНСКИЙ назвал эту информацию “бредом”.

З.КОЖМИНСКИЙ заявил, что PZPN не получала информации от УЕФА о проведении матчей чемпионата в 6-ти польских и 2-х украинских городах.

Вчера, 23 февраля, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС сообщил, что несколько дней назад президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ подтвердил соблюдение принципа пропорциональности при определении городов-хозяев матчей Евро-2012.

“Со стороны Украины и Польши матчи чемпионата будут принимать по четыре города”, - сказал председатель ФФУ.