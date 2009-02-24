Форум «Европа – Украина» расскажет о состоянии нашей экономики

В Киеве в среду, 25 февраля, начнет работу трехдневный ІІІ международный форум «Европа – Украина». Форум будет проходить под девизом «Украина – Европейский Союз: политическое и экономическое измерение».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления международной благотворительной организации «Гуманитарный фонд «Единый мир» Эдуард ПРУТНИК сегодня на пресс-конференции.

Главной целью форума является поиск путей совместного выхода Украины и ее европейских партнеров из мирового финансово-экономического кризиса. «Существующая сегодня система экономических отношений как раз и привела к тем кризисным явлениям, которые мы наблюдаем в мировой экономике. Поэтому на этом представительском форуме мы попытаемся найти пути, или хотя бы определить тенденции выхода из кризиса», - сказал Э.ПРУТНИК.

Кроме этого, украинская сторона использует форум, чтобы донести до представителей Евросоюза и мировой общественности информацию о реальном состоянии в отечественной экономике и развитии внутриполитической ситуации. По словам Э.ПРУТНИКА, это крайне важно, потому что в западных СМИ об Украине высказываются в достаточно драматичных тонах, употребляя слова «дефолт», «крах», «банкротство» и тому подобное.

Это мнение также поддержал председатель программного совета экономического форума Института восточных исследований (Польша) Зигмунд БЕРДИХОВСКИЙ. “Такая встреча очень нужна, чтобы и Евросоюз, и весь мир увидели, что Украина живет, хозяйство существует и экономика функционирует”, - сказал он.

Во время дискуссий также предусматривается обсуждение темы газового кризиса, инициативы “Восточное партнерство” и инвестиционного климата в Украине. Отдельное внимание будет уделено вопросам борьбы с коррупцией, интерпретации исторической памяти и формированию в Украине гражданского общества как фундамента демократии.

З.БЕРДИХОВСКИЙ сообщил, что в заседаниях форума ожидается участие около 400 человек, половина из которых - гости из более чем 20 стран (ЕС, Россия, США). В ходе мероприятия планируется проведение 15 дискуссионных семинаров и 2 пленарных сессий с участием наиболее уважаемых представителей украинской политики и бизнеса.

ІІІ международный форум "Европа – Украина" начнет работу в Украинском доме 25 февраля в 17.00 презентацией аналитического материала “Украина 2008. Доклад о трансформации”.