Гройсман рассказал о результатах телефонного разговора с премьером Литвы

Украина и Литва готовы реализовать совместные транспортно-логистические проекты и углубить экономическое сотрудничество.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter по результатам телефонного разговора с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом. Подтвердили готовность наших правительств углублять сотрудничество. С литовскими коллегами продолжим торгово-экономическое взаимодействие и реализацию проектов в транспортно-логистической сфере", - сообщил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует нарастить товарооборот с Литвой, который до сих пор не достиг докризисного уровня, более чем на 30% – до 1 миллиарда долларов.

Украина и Литва планируют сотрудничество в рамках Транскаспийского транспортного коридора, призванного обеспечить качественные торговые пути между Балтийским, Черным и Каспийским морями.