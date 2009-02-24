Мэр Донецка отменил решение об отключении от тепла 139 жилых домов
Задолженность погасят до конца февраля
Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО отменил ранее принятое решение предприятия «Донецкгортеплосеть» об отключении от теплоснабжения 139 жилых домов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Я отменил то решение, которое предлагалось теплосетью, и дал шанс до конца февраля людям погасить задолженность. Мы пошли навстречу», - сказал мэр, подчеркнув, что в то же время он «вчера гарантировал руководству «Нафтогаза», что мы максимальные примем меры по ликвидации задолженности по итогам работы в феврале».
Как сообщал УНИАН, в Донецке за неуплату с 19 февраля предприятие «Донецкгортеплосеть» намеревалось отключить от горячей воды 139 жилых домов, жители которых оплатили услуги теплоснабжения на уровне 50% и ниже.
Заместитель директора коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО 17 февраля заявлял, что «на сегодняшний день, как вынужденная мера, подготовлено и передано предложение в горисполком об отключении горячей воды в 139 домах, жители которых имеют самую большую задолженность - 13 млн. грн.».