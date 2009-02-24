Мэрия Херсона заявляет о возможности погасить долг из бюджета
19:15, 24 февраля 2009Разное
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Планируется внеочередная сессия
Мэрия Херсона рассматривает возможность погашения долга горводоканала Херсона за электроэнергию за счет средств городского бюджета.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Согласно сообщению, вопрос о финансовой помощи будет вынесен на внеочередную сессию горсовета. Дата проведения сессии при этом не сообщается.
Как сообщал УНИАН, сегодня ОАО «Херсоноблэнерго» обесточило за долги 2 насосные скважины херсонского горводоканала, в результате чего без воды остались 100 тыс. жителей Херсона, 23 детсада, а также 17 учебных заведений.
Долг горводоканала за электроэнергию составляет 2,6 млн. грн.
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