Мэрия Херсона заявляет о возможности погасить долг из бюджета

Мэрия Херсона рассматривает возможность погашения долга горводоканала Херсона за электроэнергию за счет средств городского бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, вопрос о финансовой помощи будет вынесен на внеочередную сессию горсовета. Дата проведения сессии при этом не сообщается.

Как сообщал УНИАН, сегодня ОАО «Херсоноблэнерго» обесточило за долги 2 насосные скважины херсонского горводоканала, в результате чего без воды остались 100 тыс. жителей Херсона, 23 детсада, а также 17 учебных заведений.

Долг горводоканала за электроэнергию составляет 2,6 млн. грн.