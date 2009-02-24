Украина удовлетворена прогрессом в переговорах с ЕС

Украина удоволетворена прогрессом в переговорах с ЕС по Соглашению об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сегодня заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Пьетро Джованни ДОННИЧИ.

В соответствии с сообщением, во время встречи стороны обменялись мнениями о ходе переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Как отметил А.ГОНЧАРУК, украинская сторона довольна прогрессом в переговорах по Соглашению об ассоциации. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения во время нынешнего саммита Украина-ЕС в Киеве.

В ходе беседы стороны также затронули актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в частности укрепление их торгово-экономической и инвестиционной составляющей. В этом контексте положительно отмечено проведение 12 марта с.г. в Киеве Международного мебельного форума, в котором будут принимать участие в качестве экспонентов 140 итальянских специализированных предприятий.

Стороны согласились в необходимости продолжать конкретную работу по развитию предпринимательской активности и деловых контактов между деловыми кругами обеих стран в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Италию в октябре прошлого года.

На встрече А.ГОНЧАРУК и П.ДОННИЧИ уделили отдельное внимание вопросу энергетического сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Акцент был сделан на подготовке Международной инвестиционной конференции, касающейся модернизации газотранспортной системы Украины, которая состоится 23 марта этого года в Брюсселе.