ГЛАВНОЕ на 24 февраля (вечер)

Главные новости второй половины дня касались финансовой сферы

НБУ не будет рефинансировать комбанки, которые для пролонгации кредитов аграриям предлагают повысить процентные ставки по ним.

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на совещании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с председателями областных советов.

А.ШАПОВАЛОВ отметил, что на сегодняшний день кредиты аграриям продлевают 185 банков, два из них – государственные. Однако известны факты, когда банки для пролонгации кредитов предлагают повысить процентные ставки по ним.

«По этим банкам мы сейчас проводим анализ и будем очень жестко с ними работать. Более того, поддержки в виде рефинансирования такие банки получать не будут», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщалось, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса. Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены. «Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», – сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Шаповалов: критика НБУ и курсовые прогнозы негативно отражаются на финансовом рынке “Ситуация действительно сложная. Банки, валюта, рефинансирование, монетарная политика – это (критика – УНИАН) звучит каждый день, и все очень большие специалисты и дают прогнозы. И результат этих прогнозов – имеем то, что имеем”, - заявил А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что в последнее время поток критики несколько уменьшился, однако последний всплеск на валютном рынке А.ШАПОВАЛОВ также связал с негативными оценками работы банковского сектора, а также с оглашением прогнозных курсов валют, в частности, со стороны МВФ в размере 8,6 грн. за доллар.

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что с октября Нацбанк проводил системную работу по поддержке банков и предоставил помощь 135 банкам. Он сообщил, что с октября из банковской системы ушло 180 млрд. грн.

“Это те депозиты, которые держали люди... Мы, осуществив рефинансирование, в прошлом и в текущем году возместили около 70 млрд. То есть, даже те деньги, которые ушли из банковской системы, не компенсированы”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Гривня в 2009 году девальвировала на 4,6%

Об этом сегодня на совещании с главами облсоветов, проводимом премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что российская валюта за этот же период девальвировала на 22,7%, казахская – на 23,7%, польская – 21,6%, венгерская – 21,1%, чешская – 15%.

Вместе с тем, с начала кризиса украинская валюта девальвировала на 58%, российская – на 50%.

Кстати, сегодня НБУ заявило об определенной нормализации отношений с правительством Тимошенко.

Об этом сказал первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов во вторник во время встречи премьера с главами областных советов, сообщает Украинская правда.

"Центральный банк всегда был опорой, если вы захотите вести войну – будут только руины. Последние дни показали, что обвинения прекратились и наблюдается больше конструктива", - сказал Шаповалов, обращаясь к Тимошенко.

Вместе с тем, он упрекнул правительства за недальновидность, поскольку тот не создавал стабилизационный фонд во время экономического развития.

"Почему, когда были высокие доходы в бюджет, не создавались фонды будущих поколений, а сегодня мы надеемся на печатный станок?", - поинтересовался первый заместитель главы НБУ.

Шаповалов также сказал, что для нынешнего низкого курса гривны к доллару "нет экономических оснований".

"Но у нас все – большие политические деятели. Сказал, что будет курс гривны, – а ответственности никакой не несет. А что людям делать, если они слышат, что курс будет 12 гривен (за доллар)?", - возмутился он.

"Так Вы скажите, что этого не будет!", - обратилась к нему Тимошенко.

"Я искренне признателен, ибо в последнее время это противостояние закончилось", - ответил Шаповалов

Тимошенко, в свою очередь, призвала его более активно склонять коммерческие банки к пролонгации кредитов сельскохозяйственным предприятиям. "Вы же знаете, у нас сейчас приток валюты происходит благодаря экспорту зерна", - сказала премьер.

Шаповалов также сообщил, что Нацбанк делает все возможное для преодоления кризиса.

"С начала кризиса гривна обесценилась на 58%, а в России национальная валюта – на 50% со всеми их запасами нефти и газа. Мы уголь закупили благодаря банковской системе, за газ заплатили благодаря банковской системе, пенсии в январе выплатили благодаря банковской системе", - сказал первый заместитель главы НБУ.

Напоследок Тимошенко спросила Шаповалова, где он хранит свои деньги. "Храню в Нацбанке, так как по закону мы не можем их сберегать в коммерческих банках", - ответил Шаповалов.

На вопрос премьера, могут ли это делать простые граждане, он ответил, что это правило распространяется лишь на работников НБУ.

По окончании совещания, Тимошенко повела Шаповалова в свой кабинет, где у них началась встреча тет-а-тет.

Тимошенко: любой пересмотр бюджета – это сокращение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что государственный бюджет в условиях кризиса лучше не пересматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на совещании в Кабинете министров с председателями областных советов.

«Абсолютно правильно, что бюджет, который мы планируем пересмотреть в мае, лучше бы его не пересматривали, потому что любой пересмотр бюджета – это сокращение, а не дополнение доходов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что необходимо дополнительно изучить возможность повышения эффективности использования бюджетных средств, а также средств, поступающих за счет сбора местных налогов.

«Мы приняли решение, что инвентаризируем использование всех налогов и сборов на основе Министерства финансов и Госкомпредпринимательства, Минрегионстроительства и секретариата Кабинета министров. Миллиарды поборов сегодня собираются с предпринимателей, с граждан Украины, а в бюджет не идут, ни в спецфонд, никуда. Так давайте их будет аккумулировать, и создадим на этой основе дополнительный ресурс без увеличения налогов, возможно, отменим и какие-либо платежи, которые сегодня не могут платить предприниматели», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, также необходимо дополнительно изучить расходную часть государственного бюджета для того, чтобы более эффективно перераспределить бюджетные средства.

Как сообщал УНИАН, на пересмотре дефицита госбюджета Украины настаивает Международный валютный фонд. Представители фонда заявили, что Кабмин должен уменьшить дефицит бюджета для получения второго транша кредита.

На этом же настаивает и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

20 февраля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО допустила, что внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год состоится в мае.

Новости ТЭК: «Нафтогаз» подготовил финплан на 2009 год и передал его на утверждение Кабмину

НАК «Нафтогаз Украины» подготовила финансовый план на 2009 год и передала его на утверждение Кабинету министров Украины.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Он (финансовый план – УНИАН) сформирован и подан в Кабмин», – сказал он.

Также он добавил, что сейчас компания заканчивает подготовку баланса газа на 2009 год .

"Баланс газа готовится, потому что идет снижение потребления газа, и мы должны это учесть", - добавил он.

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабинету министров Украины поручено до 15 февраля утвердить баланс газа на 2009 год и предусмотреть существенную экономию потребления газа.

В документе отмечается, что СНБО принял решение признать работу Кабинета министров по обеспечению энергетической безопасности государства таковой, которая в недостаточной степени способствует сокращению угроз национальной безопасности и требует безотлагательного принятия мер, в первую очередь, системного уровня.

В частности, КМУ поручено до 15 февраля 2009 года утвердить баланс газа на этот год, предусмотрев существенную экономию потребления газа и необходимость закачки в подземные хранилища газа в объемах, необходимых для бесперебойной поставки во время отопительного сезона 2009/2010 гг.

Также поручено утвердить финплан НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков. Кроме того, поручено внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Этот законопроект должен предусматривать сбалансирование бюджетов всех уровней в связи с повышением Нацкомиссией регулирования энергетики цены на газ для бюджетных учреждений, обеспечение ресурса для финансирования субвенций из Госбюджета местным бюджетам на предоставление населению льгот и жилищных субсидий на оплату природного газа и приобретение сжиженного газа. Также поручено обеспечить необходимый объем и своевременное получение НАК «Нафтогаз Украины» из Госбюджета компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить разработку механизма покрытия разрывов финансовых потоков, которые будут возникать в результате действия условий контракта купли-продажи газа по расчетам в первом и втором кварталах 2009 года, и формирования финансового резерва для обеспечения бесперебойного газоснабжения в случае реализации риска перехода к предоплате за предоставленный природный газ.

Новости для заемщиков: банки могут привлекать коллекторов только с согласия должника на раскрытие банковской тайны, считает Минюст

В Министерстве юстиции Украины считают, что привлечение банками коллекторских организаций для требования выполнения обязательств должниками по кредитным договорам возможно лишь при наличии письменного запроса или письменного разрешения должника на раскрытие банковской тайны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

В Минюсте убеждены, что при иных условиях такая деятельность нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и может квалифицироваться как преступление, предусмотренное, в частности, статьей 182 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьей 189 - за вымогательство, статьей 355 – за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Кроме того, Министерство юстиции обратилось к Национальному банку Украины с предложением инициировать рассмотрение вопроса о коллекторских организациях на заседании правления НБУ и принять меры банковского влияния и банковской регуляции.

Такое обращение стало следствием многочисленных запросов к Министерству юстиции от физических и юридических лиц по поводу деятельности в Украине так называемых коллекторских организаций. В министерстве отметили, что в последнее время получила распространение практика привлечения путем посредничества коллекторских организаций, предметом деятельности которых является реализация права требования в интересах банков выполнения должниками обязательств по кредитным договорам.

Министерство юстиции отметило, что осуществление коллекторской деятельности предусматривает передачу банками этим организациям права требования в интересах банков выполнения должниками обязательств по кредитным договорам. В свою очередь, такие действия получают признаки передачи банком коллекторской организации своих прав, которые возникли на основании кредитного договора. Однако, отмечают в министерстве, по закону Украины “О банках и банковской деятельности”, банк осуществляет исключительный вид деятельности.

При этом право требования банк может передать по договору факторинга. Так, в соответствии с Гражданским кодексом Украины по договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны (клиента) за плату, а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должнику) (статья 1077). В то же время Законом “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг“ факторинг считается финансовой услугой (статья 4). А статья 5 названного закона предусматривает право предоставлять финансовые услуги лишь финансовым учреждениям, а также, если это прямо предусмотрено законом, физическим лицам – субъектам предпринимательской деятельности. При этом, финансовыми учреждениями являются юридические лица, которые в соответствии с законом предоставляют одну или несколько финансовых услуг и которые внесены в соответствующий реестр в порядке, установленном законом.

Кроме того, Конституцией Украины установлено, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (статья 32).

Согласно Закону “О банках и банковской деятельности”, информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку и разглашение которой может нанести материальный или моральный ущерб клиенту, является банковской тайной (статья 60). Статья 62 указанного закона содержит исключительный перечень оснований, которые позволяют банку раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну.

Так, одним из оснований, при условии наличия которого раскрывается банковская тайна, является письменный запрос или письменное разрешение владельца такой информации. То есть, банки имеют право предоставлять информацию, которая составляет банковскую тайну, в порядке и способом, установленным статьей Закона Украины “О банках и банковской деятельности“.

Новости ипотеки: правительство выделит 1 млрд. грн. на ипотечное кредитование

Правительство Украины планирует выделить 1 млрд. грн. на ипотечное кредитование.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с председателями областных советов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже в пятницу, 27 февраля, на специальном совещании со строителями будет решаться вопрос распределения этих средств между регионами.

«В пятницу мы определимся о порядке распределения всех квот на незавершенное строительство. Будет пропорциональное распределение между всеми областями», - сказала она.

Премьер-министр отметила, что кредитоваться будет незавершенное строительство, готовность которого составляет около 80%.

«Давать этот ипотечный кредит будем через государственные банки и только тем, кто будет покупать квартиры», - подчеркнула глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что со строительными компаниями уже достигнута договоренность об установлении минимальной стоимости такого жилья: «Мы договорились со строителями о такой минимальной цене на квадратный метр жилья, которой в природе в принципе не существует».

АМК возбудил дела авиационных топливозаправщиков

Антимонопольный комитет Украины возбудил дела в отношении ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», в действиях которых зафиксированы признаки злоупотребления монопольным положением относительно применения завышенных цен на авиационное топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, по полученным АМК в ходе расследования данным, отмеченные операторы удерживали в аэропорту «Борисполь» цены на авиатопливо на высоком уровне, тогда как мировые цены стабильно снижались.

Поскольку такие действия указывают на нарушение конкурентного законодательства, АМК начал рассмотрение дел в отношении указанных операторов, определив их в качестве ответчиков.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года АМК возбудил дело по факту установления завышенных цен на авиатопливо.

Напомним, в 2007 году АМК оштрафовал ЗАО «Укртатнафта», ЗАО СП «Кребо» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», соответственно, на 500 тыс. грн., 100 тыс. грн. и на 50 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением при установлении цен на авиатопливо. В ходе расследования дела ЗАО СП «Кребо» было оштрафовано еще на 50 тыс. грн. за представление недостоверной информации на запрос АМК. При определении размера штрафов комитет учел, что операторы совершили нарушение впервые, признали и прекратили неправомерные действия. Штрафы оплачены в Государственный бюджет.

Новости регионов: «Херсоноблэнерго» угрожает обесточить горводоканал. Мэрия обещает деньги из бюджета Облэнерго угрожает полностью обесточить Херсонский водоканал в случае непогашения за три дня всех долгов

Руководство ОАО «Херсоноблэнерго» угрожает полностью отключить Херсонский горводоканал от электроснабжения в случае непогашения за три дня всех долгов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил коммерческий директор ОАО «Херсоноблэнерго» Юрий ЮРЧЕНКО.

По его словам, ОАО, в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой, еще 18 февраля предупредило все заинтересованные учреждения о возможном отключении ГКП «ПУВКХ г.Херсон» (горводоканал - УНИАН). Среди этих учреждений – Херсонский горисполком, облгосадминистрация, областные управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, СБУ и другие.

Ю.ЮРЧЕНКО отметил, что полное отключение Херсона планировалось на сегодня , но работникам «Херсоноблэнерго» удалось обесточить водонасосные станции (ВНС) №3 и №4, которые обеспечивают необходимое давление воды для водоснабжения Таврического и Шуменского районов города. Однако работники горводоканала не допустили работников «Херсоноблэнерго» на ВНС №1, поэтому отключить центральные районы города не удалось. По данным водоканала, именно ВНС №1 и №2 обеспечивают водоснабжение центра Херсона.

Текущий долг горводоканала перед «Херсоноблэнерго» составляет 360 тыс. грн. Общий долг предприятия перед энергетиками – 2 млн. 650 тыс. грн.

Общий долг населения перед горводоканалом за водоснабжение - 17 млн. грн.

По словам заместителя городского председателя Владимира ПЕПЕЛЯ, власти Херсона рассчитывали решить вопрос погашения долгов горводоканала на бюджетной сессии городского совета , которая должен была состояться сегодня, 24 февраля. Но проведение сессии было отложено на неопределенный срок.

Мэр Донецка отменил решение предприятия ТКЭ об отключении от тепла 139 жилых домов

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО отменил ранее принятое решение предприятия «Донецкгортеплосеть» об отключении от теплоснабжения 139 жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Я отменил то решение, которое предлагалось теплосетью, и дал шанс до конца февраля людям погасить задолженность. Мы пошли навстречу», - сказал мэр, подчеркнув, что в то же время он «вчера гарантировал руководству «Нафтогаза», что мы максимальные примем меры по ликвидации задолженности по итогам работы в феврале».

Как сообщал УНИАН, в Донецке за неуплату с 19 февраля предприятие «Донецкгортеплосеть» намеревалось отключить от горячей воды 139 жилых домов, жители которых оплатили услуги теплоснабжения на уровне 50% и ниже.

Заместитель директора коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО 17 февраля заявлял, что «на сегодняшний день, как вынужденная мера, подготовлено и передано предложение в горисполком об отключении горячей воды в 139 домах, жители которых имеют самую большую задолженность - 13 млн. грн.».

В Кировограде теплоснабжающая компания к работе с должниками подключает коллекторов Руководство ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА», услугами отопления которого пользуются две трети населения города, для ужесточения работы с должниками заключила договоры с четырьмя коллекторскими фирмами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора предприятия Анатолий ТАРАН.

По его словам, коллекторы будут работать с теми абонентами, дело против которых ДП «Кировоградтепло» выиграло в суде. «На протяжении трех месяцев мы подали в суд за неуплату услуг теплоснабжения на 501 абонента, 438 дел выиграли. Я понимаю, что методика работы коллекторских компаний не всегда бывает корректной, но у предприятия нет выбора. Поэтому в любое время дня или ночи к злостным неплательщикам могут постучать гости из коллекторской фирмы», - отметил А.ТАРАН.

Он сообщил, что на сегодняшний день население Кировограда задолжало теплокомпании 17,2 млн. грн., уровень расчетов с начала этого года составляет около 47%.

«Существуют способы расчетов, которые облегчают платную нагрузку на абонента. Например, реструктуризация долга или получение субсидий. Но уровень оформления населением субсидий очень низкий», - отметил А.ТАРАН.

По словам заместителя директора ДП «Кировоградтепло», кроме долгов населения, компании около 3 млн. грн. должны бюджетные учреждения, а также 1,2 млн. грн. задолжали промышленные предприятия. «27 объектов промышленных предприятий уже отключены от теплоснабжения», - сообщил он.

Долг ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА» перед ДК «Газ Украины» составляет 20,5 млн. грн.

В то же время, А.ТАРАН заверил, что предприятие имеет достаточные лимиты газа, чтобы соблюдать в помещениях областного центра температурную норму в 18 градусов. «Наша сумма задолженности контролируется, мы перекроем ее за счет 405-го постановления Кабмина», - пообещал он.

По словам представителя компании, после окончания нынешнего отопительного сезона ДП «Кировоградтепло» планирует усилить ремонт и реконструкцию тепловых сетей города, а также начать строительство модульных котельных.

Подготовка к Евро-2012: Министр спорта Польши предупреждает, что УЕФА может провести в Польше больше матчей чемпионата Европы из-за экономических и политических проблем в Украине.

Министр спорта Польши считает, что УЕФА готовит «план Б» на Евро-2012 из-за политических и экономических проблем в Украине

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ считает, что УЕФА может решить провести в Польше больше матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за экономических и политических проблем в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение министр спорта Польши высказал на телеканале новостей TVN24 во вторник.

По его мнению, УЕФА заметила проблемы в Украине в декабре прошлого года, и собственно из-за этого информировала о возможности несимметричного распределения проведение матчей в странах.

«Это распределение свидетельствует, что УЕФА вместе с нами готовится «к плану Б», в рамках которого Польша будет вынуждена сделать больше, чем Украина», - сказал М.ДЖЕВЕЦКИЙ.

При этом он заверил, что все 6 польских городов могут своевременно подготовиться к проведению чемпионата, отметив, что «было бы лучше, если бы это был польско-украинский успех».

Министр также выразил мнение, что УЕФА в мае может не принять окончательного решения о том, в каких украинских и польских городах будут проводиться матчи Евро-2012.

«Думаю, что из-за кризиса это не будет окончательное решение. Возможно, УЕФА исключит часть городов, но большинство оставит... надо иметь из чего выбирать», - сказал он.

В то же время М.ДЖЕВЕЦКИЙ опроверг слухи о возможности проведения чемпионата в Германии, заметив, что УЕФА больше всего заинтересована провести Евро-2012 именно в Польше и Украине.

«Нет никакого интереса в УЕФА все проводить в Германии, ведь смотрят на это дело с точки зрения бизнеса, а в этом контексте Украина и Польша в тысячу раз привлекательнее», - сказал он.

Справка УНИАН. Gazeta Wyborcza 18 февраля со ссылкой на источник в УЕФА сообщила, что матчи Евро-2012 состоятся в 6-ти польских и 2-х украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса. (Первичный план предусматривает проведение матчей в 4-х украинских и 4-х польских городах. Также в каждой стране есть по 2 резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату - УНИАН).

Вместе с тем пресс-секретарь Федерация футбола Польши (PZPN) Збигнев КОЖМИНСКИЙ назвал эту информацию “бредом”.

З.КОЖМИНСКИЙ заявил, что PZPN не получала информации от УЕФА о проведении матчей чемпионата в 6-ти польских и 2-х украинских городах.

Вчера, 23 февраля, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС сообщил, что несколько дней назад президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ подтвердил соблюдение принципа пропорциональности при определении городов-хозяев матчей Евро-2012.

“Со стороны Украины и Польши матчи чемпионата будут принимать по четыре города”, - сказал председатель ФФУ.

В то время Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ советует Украине в условиях экономического кризиса сконцентрировать усилия на организации проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в трех-четырех наиболее подготовленных на данное время городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на телеканале новостей TVN24 во вторник, комментируя ситуацию с подготовкой Украины к проведению Евро-2012.

Министр отметил серьезное влияние мирового экономического кризиса на украинскую экономику, что негативно сказалось на темпах ее подготовки к чемпионату.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ отметил, что Украина, к сожалению, не входит в Европейский Союз как Польша, и не может использовать средства, предусмотренные программой помощи по преодолению последствий мирового кризиса для польской экономики.

В этих условиях, по мнению министра, украинцы не имеют иного выбора, как сконцентрировать свои усилия на работе в наиболее подготовленных городах.

«Нужно принять мужественное решение и сказать, что в этих 3-4 городах имеем полную концентрацию, туда направляем средства и усилия, тогда будут больше шансы (на успешное подготовку)», - сказал М.ДЖЕВЕЦКИЙ, добавив: «Если делается все, а не хватает средств, то не удастся сделать ничего».