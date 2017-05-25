Госгеонедр сообщает о захвате кабинета главы ведомства неизвестными (фото)

Государственная служба геологии и недр сообщила о захвате неизвестными лицами кабинета председателя ведомства. Согласно данным пресс-службы Госгеонедр, они пытаются получить доступ к документам, печатям и сейфу.

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"Сегодня, 25 мая, неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. К Госгеонедр также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 23 мая Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы на конкурсе не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. Конкурс должен был состояться еще 16 мая, однако комиссия его перенесла из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН, 18 мая текущего года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка. До этого должность и.о. председателя ведомства занимал Николай Бояркин.

17 мая 2016 года министр экологии Остап Семерак сообщил, что новый руководитель Госгеонедр может быть назначен через полгода, после проведения конкурса на замещение данной вакантной должности согласно новому Закону "О государственной службе". Министр неоднократно заявлял о необходимости реформирования Госгеонедр и сообщал о неудовлетворительных результатах работы нынешнего руководства службы, в частности Бояркина.