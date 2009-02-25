Кравчук призвал Ющенко подать в отставку

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК призвал нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы.

Об этом он сказал во время телеобращения к В.ЮЩЕНКО, которое вчера транслировали украинские телеканалы.

«Настоящий патриотизм Президента в том, чтобы глубоко проанализировать ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение - уйти в отставку... Вам нужно сказать себе, Виктор Андреевич: я сделал все, что мог и больше сделать не смогу», - сказал Л.КРАВЧУК, обращаясь в телеэфире к В.ЮЩЕНКО.

Л.КРАВЧУК считает, что такой шаг нынешнего Президента может успокоить общество, возродить в нем надежду на выход из кризиса.

По его мнению, внеочередные президентские выборы помогут Украине выйти из кризиса. А после внеочередных выборов Президента нужно будет переизбрать Верховную Раду и сформировать новое правительство. Только эти меры в такой последовательности, по словам Л.КРАВЧУКА, приведут к формированию эффективной власти и позволят стране бороться с экономическим кризисом.

Также первый Президент обвинил В.ЮЩЕНКО в неспособности «исправить положение, создать вместе с парламентом действенную эффективную систему власти», которая, по его мнению, практически разрушена. Преодолеть же кризис без эффективной власти невозможно, считает Л.КРАВЧУК.

По его словам, основное внимание В.ЮЩЕНКО сконцентрировано на том, как удержаться во власти, для этого он готов воспользоваться даже мировым финансовым кризисом, сознательно обостряя экономическую ситуацию в стране для того, чтобы переложить всю ответственность на Кабинет Министров.

Также Л.КРАВЧУК считает позором для Украины открытое противостояние между В.ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. В частности, последнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором Президент и премьер публично обменялись взаимными обвинениями.

«Это стыд для Украины - эта борьба между премьером и Президентом», - заявил первый Президент.

Также он подверг критике деятельность Национального банка Украины на валютном рынке.