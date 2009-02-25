АНОНС на 25 февраля 2009 г.

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* * *

Откроется Международная конференция “Влияние финансового кризиса на пищевую промышленность - вызовы и возможности для торговли и инвестирования”. Организаторы - Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса”. Участники: первый секретарь посольства ФРГ в Украине Фолькер Зассе, директор Института аграрного развития в странах Центральной и Восточной Европы Альфонс Бальманн; руководитель Проекта “немецко-украинский аграрный диалог” Хайнц Вильгельм Штрубенхофф, председатель Совета директоров управляючеи компании “ТЕРРА Фуд» Вадим Чагаровский.

* * *

Пресс-конференция руководства АК "Киевэнерго" на тему: «Финансовые и производственные показатели АК «Киевэнерго» по итогам 2008 года».

* * *

Состоится пресс-конференция на тему: «Финансово-экономический кризис в Украине: и на камнях растут цветы». Участники: директор Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин; ректор Национальной академии управления, доктор экономических наук, профессор Сергей Ерохин; заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий.

* * *

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Национального комитета спасения бизнеса, грузоперевозчиков и пассажироперевозчиков Киева и Киевской области, медиков, предпринимателей сферы ритуальных услуг, предпринимателей малых архитектурных форм на тему: “Предприниматели столицы выражают вотум недоверия мэру Киева Л.Черновецкому и 26 февраля собираются на очердной митинг на Майдане”. Речь пойдет об антиконституционных действиях Киеврады и Л.Черновецкого, о предоставлении легитимности решениям, утвержденным депутатами Киевского горсовета 12 февраля 2009 года и объявлении мэру столицы вотума недоверия, об объявлении начала забастовки 26 февраля 2009року. Участники: Валерий Черненко, председатель комитета, Татьяна Петренко, координатор действий комитета и представители 5 отраслей предпринимательской деятельности столицы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Украинские производители за классическое качественное производство виноградно-винодельной продукции". Винодельные предприятия, которые входят в состав Украинской корпорации по виноградарству и винодельной промышленности «Укрвинпром» выражают свою обеспокоенность тем, что в последнее время средствами массовой информации проводится широкая пиар-компания, направленная на дискредитацию продукции украинского виноделия. Участники обнародуют "открытое письмо" к власти о ситуации, сложившейся в винодельной отрасли Украины и предложат пути выхода из нее. Участники: Владимир Гисем, вице-президент Совета корпорации «Укрвинпром»; Александр Мацько, ген.директор корпорации „Укрвинпром”, исполнительный директор Киевского ЗШВ „Столичный”; Михаил Агафонов, начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Минагрополитики Украины; Александр Сидоренко, директор ОАО „АПФ „Таврія”; Александр Гаран, председатель правления ЗАО „ЗМВК „Коктебель; Любовь Тарчинская, главный винодел НВАО «Масандра»” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-050-313-67-74.

* * *

14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция первой в Украине Ассоциации антиколлекторных компаний (ААУ). Речь пойдет о первоочередных заданиях и планах работы Ассоциации, будут представлены официальные предложения по механизму сотрудничества, а также оптимальные пути решения вопроса о возвращении кредитов, с учетом интересов заемщиков, банков и государства. Участники: Федор Олексюк, основатель антиколлекторной компании «Ваша Надежда»; Орест Кулешир, председатель ОО «Ваша Надежда»; Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Наталия Розинская, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала; Петр Герей, директор антиколлекторной компании в Черновицкой области; Артур Сомов, координатор по г. Киеву народного движения «Третья республика»; Денис Мысечко, зам..директора антиколлекторной компании «ваша Надежда» в Ивано-Франковской области (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Состоится брифинг ФПУ в связи с проведением 26 февраля с.г. Киевским городским советом профсоюзов повторной акции протеста профсоюзов с требованием к депутатам Киеврады о принятии социально-ориентированного бюджета столицы на 2009 год.

* * *

Круглый стол на тему: “Экономический кризис в Украине: измерения, риски, перспективы”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Участники: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Ярослав Жалило, зам.директора Национального института стратегических исследований; Анатолий Кинах, президент УСПП; Ирина Крючкова, зам.министра экономики Украины и другие.

* * *