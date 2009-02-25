Премьер: Генпрокуратуре следует усилить контроль за выплатой зарплат

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Генеральную прокуратуру усилить контроль за работодателями, нарушающими сроки выплаты заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Пришло звездное время для Генеральной прокуратуры – показать, как она работает, на что она способна и способна ли она привлекать к ответственности всех, кто сегодня нарушает законодательство и не выплачивает зарплату. В этом правительство готово сотрудничать полностью», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «правительство не сократило ни одного человека в бюджетной сфере, а почему-то реальный сектор - хваленые частные собственники, - которые говорили о том, что они могут эффективно управлять, сегодня делают диаметрально противоположное – сокращают людей, снижают уровень заработной платы, отправляют в неоплачиваемые отпуска».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что «пришло время честно посмотреть эти вопросы и задать их, в том числе и работодателям. Правительство готово отвечать по всем своим обязательствам, но в то же время, нужно задавать вопросы и частным собственникам».

«Когда предприятия приватизировали за бесценок, без денег, на основе подковерных договоренностей, тогда никто не задавал вопросы – плохо это или хорошо. Когда накапливали десятки миллиардов долларов в оффшорах, когда не платили налоги – тоже никто вопросы не задавал. Сегодня, когда необходимо все накопленные средства из оффшоров направить в свои банки и вернуть людям депозиты, заплатить заработную плату, то почему-то не свои оффшорные счета сдают, а сдают людей. Это необходимо коренным образом менять», - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр призвала Генеральную прокуратуру Украины стать в этих процессах партнером правительства.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости консолидации усилий правительства, профсоюзов и работодателей для минимизации последствий кризиса для граждан.

«Сегодня мы должны консолидироваться – правительство, профсоюзы и работодатели и каждый день находить пути для защиты людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство, профсоюзы и работодатели должны выработать единые подходы, чтобы не допустить массовых увольнений, сокращения и невыплаты заработной платы.