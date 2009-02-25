С оплатой медуслуг в Киеве определятся к 1 марта

КГГА планирует до 1 марта разработать окончательный вариант распоряжения о введении тарифов на отдельные медуслуги

Киев. 25 февраля. УНИАН. Киевская городская государственная администрация планирует до 1 марта разработать окончательный вариант распоряжения о введении тарифов на отдельные медицинские услуги.

Такое решение было принято на открытом совещании по вопросам работы сферы медицины города Киева, которое провел и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе горадминистрации.

Участие в совещании приняли первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмила КАЧУРОВА и представители профильных профсоюзных организаций.

Обсуждался вопрос финансирования работы сферы медицины города Киева. Как отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, сегодня при медицинских заведениях работают специальные благотворительные фонды, которые требуют от пациентов уплаты так называемых добровольных взносов. И такая деятельность идет вразрез с требованиями действующего законодательства.

«Выходит, что у нас, с одной стороны, есть 49 статья Конституции Украины, по которой вся медицина бесплатная, а с другой стороны - при больницах и поликлиниках существуют благотворительные специальные фонды, которые требуют от пациентов деньги за лечение, анализы, обследования, консультации и тому подобное. И такие нарушения имеют место постоянно, почти во всех медицинских заведениях», – заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По мнению руководителей столицы, одним из путей решения указанной проблемы является принятие распоряжения об установлении тарифов на отдельные медицинские услуги. Как отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, введение тарифов на отдельные медицинские услуги является первым шагом к созданию прозрачной схемы в работе медицинской отрасли города Киева. Но, вместе с тем, необходимо усовершенствование законодательства и на общегосударственном уровне.

«За это время мы получили много замечаний и предложений к проекту распоряжения, и сегодня мы должны все их проработать и учесть при принятии окончательного решения», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, отметив, что проект распоряжения в течение трех месяцев был размещен на официальном сайте КГГА.

По информации пресс-службы КГГА, представители профсоюзных организаций отметили, что в целом поддерживают тарифную политику городской власти и введение отдельных платных услуг в частности. Одновременно с этим они отметили, что необходимо четко выписать все спорные вопросы в распоряжении. В частности, стороны решили разделить и дать четкие определения понятиям «медицинские услуги» и «медицинская помощь», и акцентировали внимание на том, что установление тарифов предусматривается исключительно на отдельные медицинские услуги. При этом отмечалось, что медицинская помощь должна остаться бесплатной.

Было принято решение, что все предложения и замечания, которые поступили к проекту распоряжения, будут прорабатываться в течение недели и дополнительно будут обсуждаться на заседании трехстороннего совета социального партнерства.

Было предложено создать рабочую группу по проработке предложений, в состав которой планируется пригласить А.ГОЛУБЧЕНКО, И.КИЛЬЧИЦКУЮ, Л.КАЧУРОВУ, представителей профсоюзов и правительства.

Планируется, что до 1 марта будет разработан окончательный вариант распоряжения о введении тарифов на отдельные медицинские услуги, сообщает пресс-служба КГГА.