Политические эксперты о досрочных президентских выборах

Политические эксперты преимущественно поддерживают идею о проведении досрочных президентских выборов в Украине.

Об этом они заявили, комментируя целесообразность и перспективы досрочных выборов Президента Украины, за которые вчера высказался первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК.

В частности, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отмечает, что досрочные президентские выборы, по его мнению, сейчас не ко времени. Осталось всего 9 месяцев до срочных выборов главы государства. И для страны лучше, чтобы они состоялись по графику. "К тому же нет серьезных оснований, чтобы идти на досрочные выборы. Потому что, все равно, не сбалансирована система, действует дуализм между правительством и институтом президентства", - отметил эксперт.

По словам В.БАЛЫ, он очень сомневается, что Виктор ЮЩЕНКО может добровольно уйти в отставку, несмотря на публичные предложения группы "Единого центра" о проведении одновременно досрочных президентских и парламентских выборов.

По убеждению эксперта, сейчас нужно отдать больше полномочий исполнительной власти, в частности Кабинету Министров, чтобы у него был тот инструментарий, позволяющий реализовать антикризисную программу. "Переформатирование полномочий в пользу Кабмина, который является коллегиальным органом и способен решать неотложные проблемы, было бы намного уместнее досрочных президентских выборов. А уже после выборов в 2010 году можно было бы говорить о конституционных изменениях", - считает В.БАЛА.

В то же время, директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отмечает, что вопрос досрочных выборов Президента представляется ему вполне логичным. "Не стоить напоминать, что для выполнения своих предвыборных обещаний В.ЮЩЕНКО получил уже больше четырех лет. У него было достаточно времени доказать свои менеджерские качества. Поскольку с последними все понятно, отложение перевыборов превращается в трату времени", - сказал эксперт.

По его словам, "говорить о президентских шансах для В.ЮЩЕНКО – это из разряда фантастики. Доверие ни к одному из предшественников Виктора Андреевича не было таким мизерным. Леонид КРАВЧУК принял для себя непростое решение – пошел на досрочные выборы, которые он проиграл. Но Л.КРАВЧУК победил в главном – он показал себя не политиком, а государственным деятелем".

Т.БЕРЕЗОВЕЦ считает, что у В.ЮЩЕНКО "еще есть возможность оставить после себя в истории позитивный след. В конечном итоге, начало его президентства начиналось на мажорной ноте. Думаю, что он может достойно уйти. Иначе хорошей "финита ля комедия" не будет – ведь он рискует стать украинским Никсоном – президентом, в отношении которого была начата процедура импичмента. Правда, сам Никсон тогда ждать не стал – добровольно сложил с себя полномочия".

Президент Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что досрочные выборы действительно могут решить проблему эффективной власти. Это единственный легитимный механизм, позволяющий без потрясений выйти на более сбалансированный вектор. Но сугубо формальным путем объявить или принять очередной указ и таким образом выйти на выборы сложно, считает политолог. Для того чтобы выйти на более эффективный путь смены власти, нужно достичь определенного понимания ведущих элит бизнеса. "Особенность Украины - это как раз наличие мощного капитала. Консолидация крупного капитала - главная предпосылка успешного поведения власти", - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, срочно необходимо определить следующие параметры: внутренний финансовый, налоговый климат; требования к государству по защите и продвижению на внешних рынках; судьба валюты и включение в новые системы резервирования; наработка механизмов взаимокредитной поддержки и т.д.

А.ЕРМОЛАЕВ отмечает, что "разблокировать патовую ситуацию, существующую сейчас в парламенте и власти в целом, мог бы конституционный договор. Им можно было бы временно приостановить коалиционный механизм формирования правительства".

По словам эксперта, цель конституционного договора – создание условий для эффективной работы власти на время острого кризиса. "Его действие, по моему мнению, могло бы ограничиться одним календарным годом. В этом документе нужно закладывать параметры и требования по продлению политической реформы для формирования более сбалансированного парламента и единой исполнительной власти, реформирования местного самоуправления и проведения судебной реформы с определением сроков согласования и принятия необходимых законопроектов", - предлагает А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что разрешить главный конфликт во власти и прекратить споры могли бы досрочные президентские выборы. Это позволило бы государству сосредоточиться на какой-то совместной работе. Но такие досрочные выборы должны быть совместным решением основных политических сил в парламенте. По мнению эксперта, ссылка на то, что немного времени осталось до срочных выборов, безосновательна, потому что ситуация сложная. "Откладывать на год президентские выборы неуместно. Стоило бы ускорить процесс", - убежден М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

При согласии Партии регионов и БЮТ и соответствующей политической воли для преодоления определенных трудностей это можно было бы это сделать, считает он. По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, "юридические основания для этого имеются. Механизмом может быть процедура импичмента Президента, или же вопрос отстранения от власти В.ЮЩЕНКО мог бы встать настолько серьезно, что он был бы вынужден добровольно уйти в отставку. Но это возможно, когда все основания для проведения импичмента подготовлены и процесс пошел. Неотвратимость такого процесса могла бы убедить Виктора Андреевича уйти с должности добровольно".

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН отмечает, что последнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины наглядно показало, что Президент В.ЮЩЕНКО "не в состоянии осуществлять свою экономическую политику. Он способен только блокировать проведение экономической политики правительства. Однако в условиях кризиса лучше проводить ошибочную политику, чем не проводить никакой. Следовательно, единственный выход из этой ситуации – избавиться или от премьера, или от Президента".

Недавнее голосование в Верховной Раде, инициированное Партией регионов, продемонстрировало, что легитимного способа отправить правительство в отставку сейчас нет, говорит эксперт. Таким образом, остается только отход от дел В.ЮЩЕНКО. По словам В.СТОЯКИНА, есть три варианта отставки В.ЮЩЕНКО: добровольный уход с должности, импичмент, отмена «третьего тура» выборов 2004 года.

"Вряд ли действующий Президент готов к первому решению, - считает эксперт. - Даже сейчас, имея около 3% общественной поддержки, он не стесняется намекать на возможность своего участия в выборах. Импичмент затруднен прежде всего проблемами с согласованием между политическими силами перечня причин, достаточных для отставки Президента. Следовательно – остается судебное решение, которым должно быть отменено неправовое решение Верховного Суда Украины, в соответствии с которым был назначен так называемый «третий тур» выборов.