Главное на 25 февраля (день)

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Хроника дня

S&P понизило рейтинг Украины до "ССС+"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Ratings Services понизило сегодня долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+/C" с "B/B" и рейтинги в национальной валюте до "B-/C" с "B+/B", сообщает k2kapital..

Прогноз по всем рейтингам – "негативный".

"Снижение (рейтинга) отражает рост рисков, связанных с соглашением Украины с Международным валютным фондом из-за отсутствия широкой политической поддержки для необходимого пересмотра бюджета и реформы банковской системы перед президентскими выборами 2010 года", - приводится в сообщении комментарий кредитного аналитика S&P Standard & Poor`s Фрэнка Гилла (Frank Gill).

МВФ заверил в предоставлении помощи Украине

Международный валютный фонд “полностью верен заданию” помочь Украине в этот кризисный период.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня во время встречи с председателем верховной рады Владимиром ЛИТВИНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Мы полностью верны заданию помочь Украине в эти сложные времена», - заверил М.АЛЬЕР.

Он также отметил важность разработки совместного плана действий ради системного преодоления кризиса и выразил готовность со стороны МВФ способствовать «построению диалога» между ветвями власти в Украине.

В свою очередь, В.ЛИТВИН заявил, что парламент настроен на продолжение сотрудничества с МВФ, в частности, на уровне профильных комитетов. «Я убежден в необходимости продолжения диалога ради уменьшения последствий кризиса, - сказал спикер. – Мы крайне заинтересованы в продолжении сотрудничества».

В ходе встречи В.ЛИТВИН также отметил необходимость внесения на рассмотрение парламента согласованного на уровне Президента Украины и Правительства законопроекта об изменениях в государственный бюджет на текущий год.

Верховная Рада Украины, сказал В.ЛИТВИН, могла бы проработать отмеченный документ вместе с местными органами власти.

По мнению председателя ВР, последовательность действий должна была бы быть следующей: «Внести согласованные изменения в Бюджетный кодекс, посмотреть, какие законы необходимы для пополнения доходной части бюджета и одновременно работать над изменениями в бюджет, проанализировав его реалистичность». «Это процесс, который открывает диалог», - убежден В.ЛИТВИН. «Необходимо не поддаваться желанию осуществить непродуманные действия. Нужны максимально взвешенные подходы и оптимально выверенные решения, политическая ответственность», – подчеркнул он.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями о путях решения проблем банковской сферы. В.ЛИТВИН высказал мнение, что Национальному банку, правительству и Верховной Раде необходимо разработать согласованный план действий для преодоления кризиса в финансово-банковском секторе, отметив, что все действия НБУ сейчас должны быть «абсолютно вне политики, транспарентны и мотивированы».

Тимошенко считает недопустимой кредитную политику Нацбанка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимой кредитную политику Нацбанка, а также политику по формированию учетной ставки Нацбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на заседании правительства, комментируя заявление автоперевозчиков о невозможности возвращения кредитов.

«Все страны мира снизили учетную ставку … даже до нуля... Но, к сожалению, сегодня политика, которая осуществляется в Украине по ставкам стоимости кредитов, недопустима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такая политика Нацбанка приводит к невозможности получения кредитных средств. «А потом те же политики, которые все это устроили, выходят на каналы телевидения и критикуют падение производства. Я думаю, что так не должна работать банковская система Украины», - добавила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила о том, что падение национальной валюты было сознательным и политическим механизмом для создания почвы по введению чрезвычайного положения в стране.

АУБ рекомендует банкам поддержать заемщиков

Ассоциация украинских банков (АУБ) рекомендует банкам не повышать процентные ставки по выданным кредитам, продлить сроки возвращения кредитов и поддерживать тех заемщиков, которые осуществляют приемлемые для них выплаты по кредитам.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы АУБ.

Согласно сообщению, возвращение вкладов банк может обеспечить только благодаря реализации всех предусмотренных законом мер по ускоренному возвращению кредитов. «К ним относится взыскание заложенного имущества без судебного решения на основании прав, предоставленных банкам самим заемщиком по договору залога и/или ипотеки, которые оформляются нотариально в полном соответствии с Гражданским кодексом, законами Украины «О залоге» и «Об ипотеке», – сказано в сообщении.

В то же время в АУБ признают, что на сегодня «есть случаи неквалифицированной работы сотрудников банков и коллекторских фирм, которые в случае нарушения ими законодательства должны немедленно (жестко и срочно) прекращаться».

Банкиры просят прекратить дискуссии о переводе долларовых кредитов в гривневые

Для стабилизации ситуации в финансовой системе и курса национальной валюты банкиры призывают прекратить дискуссии о возможном переводе долларовых кредитов населения в гривневые по курсу 5,05 грн/долл. и возврате валютных вкладов путем конвертации в гривню.

«Такие безответственные заявления только подогревают волнение у людей, а мы, банкиры, очень остро чувствуем настроение вкладчиков по показателям оттока депозитов - вслед за гривней со счетов начинает уходить и валюта», - сказал в интервъю газете «Экономические известия» (№33 от 25 февраля) председатель правления банка «Финансы и кредит» Владимир ХЛЫВНЮК.

Комментируя возможность возврата на валютный рынок изъятых гражданами из банков денег он отметил, что поведение людей напрямую зависит от политического климата и от консолидированных действий различных ветвей власти, направленных на преодоление кризиса.

Первый шаг для возобновления доверия к финансовой системе и стабилизации ситуации, по мнению В.ХЛЫВНЮКА, уже сделал НБУ, который некоторое время удерживал курс гривни в относительно прогнозируемых рамках.

Теперь же для стабилизации курса гривни, считает банкир, необходимо вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортерами, сократить сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям и сжатие валютной позиции банков. Без урегулирования этих вопросов, убежден он, говорить о стабилизации ситуации в финансовой системе сложно.

«И, наконец, мы должны прекратить разговоры о том, что возможен перевод кредитов населения в гривню по курсу 5,05, возможен возврат валютных вкладов путем конвертации в гривню, возможен отказ от гарантирования государством валютных вкладов», - подчеркнул В.ХЛЫВНЮК.

Пенсионный фонд полностью сформирован

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабильности формирования доходов Пенсионного фонда и о досрочном перечислении за февраль всех средств, необходимых для обеспечения выплат пенсий.

«Вчера досрочно Пенсионный фонд завершил выплату пенсий за февраль, а доходы Пенсионного фонда стабильно перевыполняются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр напомнила, что Пенсионный фонд в январе 2009 года перевыполнил план по поступлению доходов на 21%. «И в этом месяце, хоть он еще и не закончился, перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд будет существенным», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала пенсионеров не обращать внимания на заявления политиков о невыполнении правительством обязательств по выплате заработных плат, социальных пособий и пенсий. «Не слушайте провокаций политиков, которые сегодня наживают свои дешевые рейтинги на беде, которая сопровождает жизнь во всем мире и в Украине в том числе. Пенсии будут выплачиваться своевременно, в полном объеме, на протяжении всего года, а, думаю, что уже в следующем году Украина будет жить без кризиса», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр также сообщила, что правительство прогнозирует перевыполнение в феврале доходной части Общего фонда государственного бюджета.

Премьер призвала Генпрокуратуру усилить контроль за выплатой зарплат

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Генеральную прокуратуру усилить контроль за работодателями, нарушающими сроки выплаты заработной платы.

«Пришло звездное время для Генеральной прокуратуры – показать, как она работает, на что она способна и способна ли она привлекать к ответственности всех, кто сегодня нарушает законодательство и не выплачивает зарплату. В этом правительство готово сотрудничать полностью», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «правительство не сократило ни одного человека в бюджетной сфере, а почему-то реальный сектор - хваленые частные собственники, - которые говорили о том, что они могут эффективно управлять, сегодня делают диаметрально противоположное – сокращают людей, снижают уровень заработной платы, отправляют в неоплачиваемые отпуска».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что «пришло время честно посмотреть эти вопросы и задать их, в том числе и работодателям. Правительство готово отвечать по всем своим обязательствам, но в то же время, нужно задавать вопросы и частным собственникам».

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости консолидации усилий правительства, профсоюзов и работодателей для минимизации последствий кризиса для граждан.

«Сегодня мы должны консолидироваться – правительство, профсоюзы и работодатели и каждый день находить пути для защиты людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство, профсоюзы и работодатели должны выработать единые подходы, чтобы не допустить массовых увольнений, сокращения и невыплаты заработной платы.

Правительство выделит 100 млн. грн. на молодежное строительство Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству выделить 100 млн. грн. на молодежное строительство из средств, предусмотренных на государственное ипотечное кредитование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на заседании правительства.

«100 млн. грн. вытянуть на молодежное строительство из того миллиарда, который есть на ипотечное кредитование», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер поручила подготовить все необходимые проекты документов по проблеме молодежного строительства на следующее заседание Кабмина, которое состоится в следующую среду.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО на совещании с председателями облсоветов заявила, что Кабмин планирует выделить 1 млрд. грн. на ипотечное кредитование.

По ее словам, уже в пятницу, 27 февраля, на специальном совещании со строителями будет решаться вопрос распределения этих средств между регионами. Кредитоваться будет незавершенное строительство, готовность которого составляет около 80%.

«Давать этот ипотечный кредит будем через государственные банки и только тем, кто будет покупать квартиры», – подчеркнула глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что со строительными компаниями уже достигнута договоренность об установлении минимальной стоимости такого жилья: «Мы договорились со строителями о такой минимальной цене на квадратный метр жилья, которой в природе в принципе не существует».

Валютный рынок

В украинских банках средний курс покупки доллара сегодня повысился на1,3% по сравнению с 24 февраля – до 9,24 грн., продажи – на 1,6%, до 9,66 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 1,7% по сравнению с 24 февраля – до 11,73 грн., продажи – на 1,7%, до 12,53 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 3% по сравнению с 24 февраля – до 0,2298 грн., продажи – на 2%, до 0,2685 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня увеличился на 0,8% по сравнению с 24 февраля – до 9,29 грн., продажи – на 1,1%, до 9,65 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 11,83 грн. (почти на 1,3% дороже, чем 24 февраля), продают – по 12,46 грн. (на 1,2% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2336 грн. (курс повысился на 3% по сравнению с 24 февраля), продают – по 0,2755 грн. (на 3,8% дороже).

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками 9,2350/9,3750, к 11:00 сузился спрэд 9,2550/9,3450, а к 12:00 цены выросли 9,3200/9,3800 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2620, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/0,2610, и к 12:00 поднялись 0,2590/0,2625. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,7699 (-0,1626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2892/93, а к 12:00 снизились 1,2818/19. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 11,8995/12,0940, к 11:00 цены составили 11,9005/12,0305, а к 12:00 ушли вверх 11,9450/12,0360.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,82751 грн., к российскому рублю – 0,21374 грн.

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