Кабмин принял решение об увольнении главы Гослесагентства – Гройсман
Юшкевич была главой Государственного агентства лесных ресурсов с 26 апреля 2017 года, до этого - и. о. главы ведомства.
Кабинет министров Украины принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристины Юшкевич.
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Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.
«Решение принято (об увольнении Юшкевич – УНИАН), оно сегодня в секретариате Кабинета министров и готовится к подписанию», – сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2017 года Кабинет министров Украины назначил Кристину Юшкевич главой Государственного агентства лесных ресурсов.
С июня 2016 года она занимала должность временно исполняющего обязанности главы ведомства.
Согласно обнародованной экс-главой Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили выписке из протокола заседания Кабинета министров от 18 мая, причиной увольнения стало выявленное несоответствие Юшкевич занимаемой должности по результатам испытательного срока.