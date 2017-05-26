Кабмин принял решение об увольнении главы Гослесагентства – Гройсман

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристины Юшкевич.

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Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

«Решение принято (об увольнении Юшкевич – УНИАН), оно сегодня в секретариате Кабинета министров и готовится к подписанию», – сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2017 года Кабинет министров Украины назначил Кристину Юшкевич главой Государственного агентства лесных ресурсов.

С июня 2016 года она занимала должность временно исполняющего обязанности главы ведомства.

Согласно обнародованной экс-главой Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили выписке из протокола заседания Кабинета министров от 18 мая, причиной увольнения стало выявленное несоответствие Юшкевич занимаемой должности по результатам испытательного срока.