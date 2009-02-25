Фонд Ахметова перечислил «Детской больнице будущего» 43,5 млн.грн.

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» перечислил на счет Благотворительного фонда «Детская больница будущего» 43 млн. 495 тыс. грн., что составляет 44,5% от общей суммы всех благотворительных поступлений. Об этом говорится в сообщении Благотворительного фонда «Детская больница будущего», текст которого размещен на сайте организации.

При этом Фонд "Детская больница будущего" обращает внимание, что "из-за неточности, допущенной во время пресс-конференции «Состояние реализации проекта по созданию и строительству Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – «Детской больницы будущего»: успехи и проблемы», в ряде СМИ появилась неправдивая информация, связанная с невыполнением одним из крупнейших благотворителей взятых на себя обязательств".

"Сообщаем, что благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выполняет все взятые на себя обязательства согласно договору, и перечислил на счет Благотворительного фонда «Детская больница будущего» 43 миллиона 495 тысяч гривен, что составляет 44,5% от общей суммы всех благотворительных поступлений", - отмечает Фонд "Детская больница будущего".

Фонд "Детская больница будущего" выражает благодарность Благотворительному фонду «Развитие Украины» за сотрудничество и помощь и приносит свои извинения "за это досадное недоразумение".

Справка УНИАН. На сайте "Детская больница будущего" размещена информация о том, что 19 февраля 2009 года прошла пресс-конференция на тему «Состояние реализации проекта по созданию и строительству Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – «Детской больницы будущего»: успехи и проблемы». На этой пресс-конференции председатель Наблюдательного совета Фонда «Детская больница будущего» Андрей МИРОШНИЧЕНКО, в частности, сообщил, что "на счета Благотворительного фонда «Детская больница будущего» с конца 2006 года и до сегодня от физических и юридических лиц поступило 97 млн. 567 тыс. 037 грн. Сейчас на всех счетах Фонда находится 99 млн. 961 тис. 966 грн. За это время были начислены проценты по депозитам в сумме 18 млн. 910 тис. грн. На выполнение проект израсходовано 16 млн. 515 тыс. грн., подавляющая часть которых – около 15 миллионов – истрачены на проектные и изыскательские работы. Он подчеркнул, что расхождение между суммой задекларированных средств – более 262 млн. грн. – и имеющейся суммой является результатом взятых на себя определенными благотворителями обязательств, которые по разным причинам не выполнены либо еще подлежат выполнению, согласно заключенным договорам".