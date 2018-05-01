Баланс недели: снижение производства, напутствие МВФ и прощание главы Минагропрода

Одной из самых резонансных новостей уходящей недели стало проведение силовиками масштабной антикоррупционной операции в рамках расследования налоговой аферы времен экс-президента Виктора Януковича. Рано утром в среду, 24 мая, сотрудники Нацполиции и военные прокуроры провели более 450 обысков в пятнадцати областях.

«Идет операция относительно первых руководителей и их заместителей пятнадцати областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов (в настоящее время Государственная фискальная служба - УНИАН), так называемых государственных налоговых администраций, которые имели прямое отношение к организации и функционированию налоговых площадок, в результате чего преступная организация Януковича и Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму 97 млрд грн», - сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По итогам проведенной операции были задержаны 23 экс-чиновника, которых свозили на вертолетах в столицу из разных уголков страны. Руководители силовых ведомств отметили, что это только первая волна задержаний по этому производству.

Между тем, суд избрал для 11 из 23 экс-налоговиков меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

«Почти полные результаты судебных постановлений об избрании мер пресечения по делу «налоговиков Клименко»: 11 подозреваемых - содержание под стражей с возможностью внести залога от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма); семь подозреваемых освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен», - написал на своей странице в Facebook директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, четверо подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову. Еще по одному подозреваемому продолжается судебное разбирательство, следствие просит о его содержании под стражей или 10 млн грн залога.

Без сомнений, заявленные 97 млрд грн могли бы очень пригодиться украинскому бюджету. Но, скорее всего, попадут они туда не скоро. К примеру, для конфискации 1,5 млрд долл. «средств Януковича» понадобилось более двух лет.

Рекомендации МВФ

На уходящей неделе работавшая в Киеве с середины мая миссия ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда завершила свою работу и представила предложения по продолжению кредитного сотрудничества. МВФ предлагает властям Украины сосредоточиться на четырех приоритетах: пенсионной и земельной реформах, приватизации и борьбе с коррупцией.

«Миссия провела конструктивные переговоры с властями о реформах, необходимых для повышения продуктивности, привлечения инвестиций и укрепления системы государственных финансов. Как и предусмотрено программой, дискуссии фокусировались на пенсионной и земельной реформах, а также на мерах для ускорения процесса приватизации и обеспечения конкретных результатов в борьбе с коррупцией», - прокомментировал итоги работы миссии ее глава Рон ван Роден.

Он также подчеркнул, что Украине необходимо провести техническую доработку этих реформ для оформления их в конкретные законопроекты.

Согласно заявлению миссии, сторонам удалось согласовать ключевые элементы структурных реформ, проведение которых необходимо для четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделения нашей стране очередного кредитного транша. В текущем году Украина ожидает получить по программе МВФ 4,5 млрд долл., в следующем году - более 3 млрд долл.

Изучив ключевые экономические реформы, которые происходят в нашей стране, МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики. Так, по мнению кредитора, в текущем году он составит свыше 2%, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики государства.

По словам Рон ван Родена, формированию позитивного прогноза способствовало увеличение золотовалютных резервов и снижение инфляции. Но для того, чтобы положительный эффект закрепился и стал продолжительным, Украине еще необходимо провести ряд структурных реформ.

«Фискальная и монетарная политика соответствуют целям на 2017 год. Золотовалютные резервы выросли до 17,6 млрд долл., прогнозируется снижение инфляции до уровня ниже 10% к концу года. Краткосрочный прогноз позитивен, но решительная имплементация структурных реформ остается критически важной для достижения более сильного и устойчивого роста, в котором Украина нуждается в среднесрочной перспективе», - отметил глава миссии МВФ.

Промпроизводство споткнулось на Донбассе

Государственная служба статистики обнародовала результаты работы промышленности за апрель. Согласно статданным, в Украине третий месяц подряд зафиксирован спад промпроизводства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года ускорился до 6,1% с 2,7% месяцем ранее. С учетом корректировки на эффект календарных дней этот показатель ускорился до 4,6% с 2,9%.

Наибольшее падение в годовом выражении аналитики зафиксировали в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 27,3%, добыче каменного и бурого угля – на 23,6%, добыче металлических руд – на 14,4%, фармацевтике – на 14,1%.

Наибольшее падение в апреле к марту произошло в производстве мебели и прочей продукции - на 18,1%, текстильном производстве – на 13,8%, производстве автотранспортных средств и прицепов - на 12,3%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 12,1%, фармацевтике – на 12,1%.

Как пояснила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, падение промышленного производства является реакцией на торговую блокаду Донбасса. «Падение промышленного производства является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, которое началось в конце января текущего года», - сообщила пресс-служба.

Сокращение производства в металлургии связано с захватом российскими боевиками и их донецкими приспешниками угольных и металлургических предприятий на временно неконтролируемой Киевом территории.

«Именно это объясняет падение промышленности в апреле и нивелирует фактор улучшения внешней конъюнктуры, а именно - рост мировых цен и расширение внутреннего потребительского спроса», - отметили в Минэкономразвития.

Также на спаде промышленности отразилось сокращение производства электроэнергии вследствие продления срока действия чрезвычайных мер на энергетическом рынке.

Однако, несмотря на негатив в промпроизводстве, показатель оборота розничной торговли порадовал – в апреле его рост составил 6,1% в годовом выражении. В целом, с начала текущего года оборот розничной торговли вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольший рост данного показателя был зафиксирован в Кировоградской, Львовской, Полтавской, Одесской и Житомирской областях. В то же время, наихудший результат продемонстрировала Луганская область (сокращение на 0,3%).

Послабления от Нацбанка

Немаловажным событием уходящей недели стал очередной этап либерализации валютного рынка.

Так, Нацбанк отменил временную норму, согласно которой максимальный срок для расчетов по операциям экспорта/импорта товаров сокращался до 120 дней. С 26 мая максимальный срок расчетов составит 180 дней.

Помимо этого, с 12 июня иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украину средства. До сих пор покупать и перечислять иностранную валюту с этой целью было запрещено.

Бизнес получит возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям предоставлены обязательства международных финансовых организаций.

НБУ также разрешил банкам открывать корреспондентские счета в иностранной валюте первой группы классификатора в банках – представителях стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко второй или третьей группе классификатора.

В то же время, регулятор установил требования относительно раскрытия информации о конечных собственниках нерезидентов-кредиторов. Они будут действовать в тех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, не являющимся банком.

Как пояснила пресс-служба Нацбанка, ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке и относительной сбалансированности инфляционных рисков.

В добавок НБУ, как и месяцем ранее, продолжил смягчение монетарной политики и принял решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 12,5% годовых.

«Смягчение монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста», - отметили в пресс-службе регулятора.

Показатель инфляции, по прогнозам НБУ, составит 9,1% по итогам текущего года, 6% – 2018 года и 5% – 2019 года.

Прощание главы МинАПК

Вечером 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой взорвал аграрный рынок новостью об отставке, опубликовав скан-копию заявления на своей странице в Facebook. «В соответствии с п.12 части 1 ст. 85 Конституции Украины прошу принять мою отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины», - говорится в тексте документа на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Аргументировал Кутовой свое решение желанием заняться привлечением инвестиций в экономику Украины. Уход с должности позволит ему обрести большую свободу действий в своей деятельности, поскольку статус чиновника накладывает определенные ограничения.

Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на новость незамедлительно. «Мне жаль, но это его решение», - написал премьер на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что правительство намерено утвердить нового кандидата на должность министра АПК в ближайшее время, после проведения консультаций с коалицией, но стратегический курс развития отечественной отрасли сельского хозяйства останется неизменным.

Кстати, согласно процедуре, Кутовой продолжает занимать свой пост, поскольку за его отставку должен проголосовать парламент. После того, как депутаты поддержат или нет это решение, обязанности министра будут временно возложены на его первого заместителя – Максима Мартынюка, пока Рада не определится с новой кандидатурой.

Кутовой был назначен главой аграрного ведомства одновременно с назначениями других членов правительства 14 апреля 2016 года. До этого он с 2014 года возглавлял парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Как и следовало ожидать, после того, как Кутовой заявил о намерении покинуть пост, участники и эксперты аграрного рынка стали строить догадки о реальных причинах его ухода. Одна из самых популярных версий – несогласие Кутового с правительственной концепцией земельной реформы. Дело в том, что премьер неоднократно в своих публичных выступлениях озвучивал позицию, согласно которой со следующего года в Украине заработает рынок земли, но с рядом жестких ограничений. Так, после отмены моратория покупать земельные участки смогут только граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. К слову, эту концепцию поддерживает также и первый замминистра АПК – Мартынюк.

Кутовой выступал против открытия рынка со следующего года. Вместо этого он поддерживал поэтапное проведение земельной реформы. Первым шагом в данном процессе, по мнению министра, должна была стать возможность продажи прав аренды, а не права собственности на земельный участок.

Но, как рассказал его первый заместитель Мартынюк в интервью УНИАН, к открытию рынка земли Украина давно готова, поэтому оттягивать процесс нет смысла.

«Правильный запуск рынка земли должен привести к оздоровлению всех процессов, которые произошли за время действия моратория... При открытии рынка основная наша цель - создать в сельской местности средний класс, который обеспечит рабочие места. Чтобы в каждом селе, условно говоря, с населением 1-2 тысячи человек, работали 3-5 фермеров, каждый из которых создаст по 10-20 рабочих мест. Таким образом мы сможем существенно улучшить социальную ситуацию», - сказал Мартынюк.

Как бы там ни было, скорейшее открытие рынка земли является одним из основных требований Международного валютного фонда. МВФ не ставил четких ограничений перед Украиной, в какой форме должен функционировать рынок. Но, по словам постоянного представителя Фонда в Украине Жерома Ваше, нашей стране надо наконец-то сделать решительный шаг в направлении либерализации земельных отношений.

И еще одно неожиданное увольнение, но уже не по собственному желанию и в той сфере, которая непосредственно связана со скандалами вокруг леса-кругляка. В пятницу, 26 мая премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство решило снять с занимаемой должности главу Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич.

«Решение принято (об увольнении Юшкевич – УНИАН), оно сегодня в секретариате Кабинета министров и готовится к подписанию», – сказал глава правительства.

Все выглядит несколько странно с учетом того, что месяц назад - 26 апреля 2017 года Кабмин назначил Юшкевич главой Гослесагентства. До этого времени она год являлась исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Согласно обнародованной экс-главой Одесской обладминистрации Михеилом Саакашвили выписке из протокола заседания Кабинета министров от 18 мая, причиной увольнения стало выявленное несоответствие Юшкевич занимаемой должности по результатам испытательного срока.

Вероятно, истинные причины данного решения правительства выяснятся на следующей неделе.

А еще со следующей недели начинается лето. Депутаты его приход отметят работой в комитетах и фракциях, сессионных заседаний не будет. Но правительство продолжит трудиться над реформами и новостей из Кабмина, как всегда, будет много.

Надежда Бурбела