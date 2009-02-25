Досрочных президентских выборов не будет

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в Украине не будет досрочных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Тернополе А.ЯЦЕНЮК заметил, что является категорическим противником досрочных выборов Президента Украины.

“Сейчас инициируется политический проект, направленный на то, чтобы инициировать досрочные президентские выборы. Причина абсолютно понятна – часть людей просто не досидят в своих властных креслах до срочных выборов”, - отметил он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что есть конституционные сроки, и нет никакого конституционного основания для досрочных выборов Президента. “Все и так уже зашли в избирательный процесс по Президенту, поэтому, я думаю, все будет так, как и предусмотрено Конституцией. Выборы будут срочные”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также сообщил, что является сторонником классической партийной, а не мажоритарной системы. По его мнению, мажоритарную систему отстаивают аутсайдеры, у которых нет идеологии, и которые хотят что-то наобещать определенному округу, и благодаря этим обещаниям попасть во власть. После этого, считает А.ЯЦЕНЮК, депутата уже тяжело заставить выполнить свои обещания. “Я за классическую партийную систему. Классическую – то есть наличие партий и открытых списков, когда избиратели голосуют за партию и конкретного человека, который представляет эту партию. А на областном уровне я еще предлагаю ввести норму проживания на территории области не меньше 5 лет. Потому что у нас 30% областных советов представлены людьми, которые даже не знают, как эта область пишется”, - заметил А.ЯЦЕНЮК.