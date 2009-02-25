Яворивский назвал министров, которых хотят заменить

Народный депутат из БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ назвал министров, которым в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО ищут замену.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в Кировограде депутат отметил, что сейчас появилась насущная необходимость сменить тех членов Кабмина, которые находятся в откровенной оппозиции к премьер-министру.

«Можно говорить о замене на должности министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА, министра сельского хозяйства (речь идет о министре аграрной политики Юрии МЕЛЬНИКЕ - УНИАН). Понятно, что сейчас обсуждается кандидатура на должность министра финансов, и наиболее вероятно, что им станет Сергей ТИГИПКО», - сообщил парламентарий.

В то же время, сказал он, несмотря на то, что министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК принадлежит к блоку НУ-НС, ему увольнение не грозит. «Это специалист, который находится на своем месте. О его замене речь не идет», - подчеркнул В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также он сообщил, что готовится освобождение от должности вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

«Скорее всего, эту должность предложат Петру ПОРОШЕНКО. Он профессиональный финансист, и премьер-министр планирует поручить ему вести дела Пенсионного фонда, чтобы обеспечить эти социальные выплаты», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.