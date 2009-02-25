ГЛАВНОЕ на 25 февраля (вечер)

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Объявление: "Министерство Финансов недорого купит деньги у населения для выплаты пособий и пенсий".

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Хроника дня

И.о. председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ на пресс-конференции сделал ряд важных заявлений

Дефицит платежного баланса Украины в январе 2009 г. составил 2,3 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 500 млн. долл., сообщил А.ШАПОВАЛОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, достичь положительного сальдо текущего счета удалось за счет снижения импорта вследствие девальвации гривни.

При этом А.ШАПОВАЛОВ отметил, достичь положительного сальдо всего платежного баланса пока не удается по причине того, что существует отток по финансовому счету.

НБУ с начала текущего года предоставил коммерческим банкам рефинансирование в объеме 8 млрд. грн., а рефинансирование на общую сумму 7 млрд. грн. в данный момент проходит соответствующее оформление, заявил А.ШАПОВАЛОВ.

По его словам, указанные объемы рефинансирования предоставлены 20 коммерческим банкам.

С начала текущего года для поддержания курса гривни Нацбанк использовал из своих золотовалютных резервов 3 млрд. грн., а в 4 квартале 2008 года – 10 млрд. долл., заявил А.ШАПОВАЛОВ.

Представитель Нацбанка еще раз подчеркнул, что причин для существенной девальвации гривни нет. По его информации, в феврале увеличился показатель среднедневных поступлений валюты в страну.

Кроме того, объем предоставленных кредитов нерезидентами составляет 200 млрд. грн. в эквиваленте.

Причиной последнего падения курса гривни в Нацбанке называют ажиотажный спрос на иностранную валюту.

С начала текущего года для поддержания курса гривни Нацбанк использовал из своих золотовалютных резервов 3 млрд. грн., а в 4 квартале 2008 года – 10 млрд. долл., также сообщил и.о. председателя НБУ.

Представитель Нацбанка еще раз подчеркнул, что причин для существенной девальвации гривни нет. По его информации, в феврале увеличился показатель среднедневных поступлений валюты в страну.

Кроме того, объем предоставленных кредитов нерезидентами составляет 200 млрд. грн. в эквиваленте.

Причиной последнего падения курса гривни в Нацбанке называют ажиотажный спрос на иностранную валюту.

НБУ намерен продавать банкам валюту для дальнейшей ее реализации заемщикам - физлицам с целью погашения валютных кредитов, сообщил А.ШАПОВАЛОВ.

«Банки предоставят нам информацию относительно ежедневных сроков погашения валютных кредитов. В план счетов мы введем счет, по которому мы сможем это отслеживать и проводить целевые аукционы для погашения кредитов по курсу интервенций нацбанка», - отметил он.

А.ШАПОВАЛОВ добавил, что сейчас создана рабочая группа, которая изучит все моменты такого процесса.

В Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.

На сегодня председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ еще находится в отпуске, заявил А.ШАПОВАЛОВ.

По его словам, председатель Нацбанка является госслужащим, и, в соответствии с законодательством, у В.СТЕЛЬМАХА осталось еще две недели отпуска.

При этом он отметил, что Конституционный суд Украины взял к рассмотрению конституционное представление Президента Украины по поводу назначения и увольнения главы НБУ.

Валютный курс

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке началось падение цен на американскую валюту. Так торги по доллару открылись следующими котировками - 9,2350/9,3750, к 11:00 сузился спрэд 9,2550/9,3450, а к 12:00 цены выросли до 9,3200/9,3800. К закрытию ценовые уровни упали до следующих значений - 8,8500/9,000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2565/0,2620, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/0,2610, и к 12:00 поднялись до 0,2590/0,2625. К закрытию торгов цены снизились до 0,2515/0,2550. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8702 (-0,0623).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2892/1,2893, а к 15:20 упали до 1,2800/1,2801. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,8995/12,0940, к 11:00 цены составили 11,9005/12,0305, а к 12:00 ушли вверх до 11,9450/12,0360. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились вслед за долларом до 11,3220/11,5280.

НБУ на 26 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 25 февраля – 770.0000)

100 EUR – 985.2150 (на 25 февраля – 982.7510)

10 RUR – 2.1542 (на 25 февраля – 2.1374)

Ситуация с выплатой зарплат ухудшается

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

(УНИАН: в последний раз задолженность по зарплате более 1,5 миллиарда гривень была зафиксирована в Украине на 1 июля 2004 года – тогда она составила 1 млрд. 614,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, самая высокая задолженность, более 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксирована в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 38% или на 99,4 млн. грн.), Луганской – 150,1 млн. грн. (рост - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харьковской - 126,9 млн. грн. (рост – 19% или на 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно выросли долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля задолженность по выплате зарплаты в Киеве составила 147,053 млн. грн. (на 1 января с.г. задолженность в Киеве составила 71 млн. грн., рост – более чем в два раза или на 76 млн. грн.).

(УНИАН: архив информационных материалов о задолженности по зарплате, размещенный на сайте Госкомстата, приводит данные не ранее 2001 года. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень задолженности по зарплате в Киеве был зафиксирован в декабре прошлого года – 84,1 млн. грн., а также в начале 2001 года. Например, на 1 января 2001 года задолженность в столице составляла 83,8 млн. грн., на 10 февраля того же года – 82,8 млн. грн. Начиная с 2005 года данный показатель колебался в пределах 6-11 млн. грн. Заметный рост начался в первом квартале прошлого года, когда задолженность увеличилась до 14 млн. грн. и впоследствии продолжала расти).

В трех регионах Украины задолженность на 1 февраля с.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 4,9 млн. грн. (рост за месяц – более чем в 2 раза), в Черновицкой обл. – 6,7 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.), Ивано-Франковской обл. – 8,3 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.).

При этом, по данным Госкомстата, ни в одном регионе в январе не зафиксировано снижения задолженности по выплате заработной платы.

Понижение рейтингов продолжается

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочные кредитные рейтинги семи украинских региональных и местных органов власти (РМОВ): гг. Киев, Львов, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Луганск, Одесса и Автономной Республики Крым с «В» до «ССС+» после понижения суверенных рейтингов Украины.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 16 февраля 2009 г. Во всех случаях прогноз по рейтингам вновь «Негативный».

Также сообщается, что понижены и одновременно выведены из списка CreditWatch рейтинги по национальной шкале Львова, Днепропетровска, Одессы и Крыма - с «uaA-» до «uaBB», Луганска - с «uaBBВ» до «uaBB», Ивано-Франковска - с «uaBBВ+» до «uaBB».

«В настоящее время все семь украинских РМОВ имеют рейтинги одинакового уровня, что отражает их очень высокую зависимость от решений правительства относительно распределения расходных и доходных полномочий, а также зависимость от перечислений из бюджета центрального правительства, - пояснил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН. - Вместе с тем, позитивное влияние на кредитоспособность украинских РМОВ оказывает невысокий на данный момент уровень платежей по погашению долга, приходящихся на 2009-2010 гг., или даже полное их отсутствие».

Дальнейшие рейтинговые действия по Украине могут привести к некоторой дифференциации наших будущих рейтинговых действий по украинским РМОВ - как отражение их различных кредитных характеристик, отмечает S&P.

Законодательство

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом утверждено 7 документов – постановлений Кабмина и проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала указание поскорее провести визирование данных документов в причастных ведомствах с тем, чтобы в течение трех дней подписать эти проекты.

В частности, правительство предлагает внести изменения в Закон Украины «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым автоперевозчикам предоставляется возможность оплачивать налог с собственников автотранспортных средств ежеквартально, а не раз в два года.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы для иностранных автоперевозчиков, которые занимаются каботажными перевозками, до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов. Также предлагается отменить лицензионную карточку, которая должна была быть у каждого водителя. При этом вводится понятие фотокопии лицензии перевозчика. Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно контроля в сфере автотранспорта был поддержан на заседании правительства.

Кабмин также утвердил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Наряду с этим, принято решение об утверждении постановления Кабмина, которое бы предусматривало, на каких условиях должны работать экспедиторы.

На заседании приняты: проекты постановлений «Об утверждении перечня документов, необходимых для осуществления внутренних перевозок грузов», «О внесении изменений в порядок осуществления госконтроля на автотранспорте», «О мерах относительно стабилизации цен на внутренние грузовые перевозки». Последний проект постановления касается установления минимальных тарифов на грузовые перевозки.

Кроме того, на сегодняшнем заседании было поддержано решение о создании при Кабинете министров совета, который будет представлять интересы грузовых, пассажирских автоперевозчиков и автомобилистов, в который войдут как перевозчики, так и представители власти.

Кабинет министров Украины изучит вопрос квотирования импортного сырья для горно-металлургического комплекса.

Соответствующее поручение дала сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО Министерствам промышленной политики и экономики в ходе открытого заседания Кабмина после выступления главы Профсоюза металлургов и горняков Владимира КОЗАЧЕНКО.

Как сообщил В.КОЗАЧЕНКО, сегодня украинские горно-обогатительные комбинаты (специализирующиеся на добыче марганцевой руды - УНИАН) простаивают, потому что ферросплавные заводы ввозят импортную марганцевую руду. «Все три ферросплавных завода относятся к Группе "Приват", сегодня «Приват» везет из Габона, из Ганы марганцевую руду. В тоже время ГОКи стоят. Прошу вмешательства, надо ставить квоты на ввоз продукции, которая есть в стране», - сказал В.КОЗАЧЕНКО.

По мнению премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, такая ситуация является недопустимой.

В связи с этим премьер дала следующее поручение: «Все что касается импортных материалов, сырья для ГМК, которые вырабатываются в Украине, в пункте постановления сегодня изложить, чтобы доскональным образом Минпромполитики, Минэкономики изучили этот вопрос вместе с профсоюзами".

"Это недопустимо, когда наши заводы простаивают, а мы везем импорт», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"Кадровый вопрос" в Кабмине

Народный депутат из БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ назвал министров, которым в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО ищут замену.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в Кировограде депутат отметил, что сейчас появилась насущная необходимость сменить тех членов Кабмина, которые находятся в откровенной оппозиции к премьер-министру.

«Можно говорить о замене на должности министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА, министра сельского хозяйства (речь идет о министре аграрной политики Юрии МЕЛЬНИКЕ - УНИАН). Понятно, что сейчас обсуждается кандидатура на должность министра финансов, и наиболее вероятно, что им станет Сергей ТИГИПКО», - сообщил парламентарий.

В то же время, сказал он, несмотря на то, что министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК принадлежит к блоку НУ-НС, ему увольнение не грозит. «Это специалист, который находится на своем месте. О его замене речь не идет», - подчеркнул В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также он сообщил, что готовится освобождение от должности вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

«Скорее всего, эту должность предложат Петру ПОРОШЕНКО. Он профессиональный финансист, и премьер-министр планирует поручить ему вести дела Пенсионного фонда, чтобы обеспечить эти социальные выплаты», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

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(УНИАН)