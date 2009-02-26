Жители Житомира с марта будут получать воду по графику

Власти Житомира предупредили жителей города о переходе водоканала на подачу воды потребителям по графику.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

По словам заместителя Житомирского городского председателя Эдуарда КРУГЛЯКА, такие меры запланированы в марте для избежания полной остановки работы водоканала из-за накопления долгов за электроэнергию.

При этом Е.КРУГЛЯК отметил, что руководство Житомирского водоканала получило поручение подготовить предложения относительно технических условий перехода на почасовую (в утренние часы и вечернее время) подачу воды горожанам.

"Мы готовимся к экстренным мерам, однако окончательное решение будет приниматься мэром города", - сказал Е.КРУГЛЯК.

Он также отметил, что по сравнению с другими областными центрами Украины в Житомире ситуация с оплатой за газ и энергоносители "является неплохой, что положительно отразилось на проведении отопительного сезона".

"Теперь в городе горячая вода подается почти во все многоэтажки, а кризисных ситуаций с отключением домов и объектов социальной сферы удалось избежать. Городская власть также убеждена, что до конца отопительного сезона авральных ситуаций в Житомире не будет", - отметил Е.КРУГЛЯК.