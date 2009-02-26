Наемный труд в Германии

Каждый третий взрослый немец в прошлом году использовал нелегальный рабочий труд, а каждый пятый сам подрабатывал нелегально. В обход налоговой службы чаще всего работают ремесленники и люди, оказывающие услуги на дому, сообщает Немецкая волна.

По данным профсоюза работников налоговых служб Германии, государственная казна ФРГ ежегодно недополучает порядка 30 миллиардов евро налогов. Важным источником налоговых поступлений для немецкого государства является наемный труд. В то же время, высокие налоги и прочие отчисления из зарплаты приводят к его удорожанию.

Потому и распространена в Германии нелегальная занятость - без оформления расчетно-платежных документов и без регистрации в системе социального страхования. Следствием незаконного использования рабочей силы и расширения "теневого" рынка труда становится снижение эффективности производства и ослабление конъюнктуры. Такие данные приводятся, в частности, в последнем исследовании, проведенным Институтом немецкой экономики.

Распространенное явление

Каждый третий совершеннолетний житель Германии в течение прошедшего года использовал нелегальный наемный труд, заплатив за него в среднем тысячу евро. А каждый пятый взрослый подрабатывал нелегально, то есть не сообщал об этом в фискальные органы. Таковы результаты исследования, опубликованного на этой неделе кельнским Институтом немецкой экономики.

По словам сотрудницы института Карен Хорн (Karen Horn), обычно это мужчины в возрасте до 30 лет, получающие на руки менее 1500 евро в месяц.

"Рекордсмен" - частный сектор

В Германии в обход налоговой службы, как правило, работают ремесленники - сантехники, автомеханики, маляры и так далее. На втором месте - оказание незаконных платных услуг на дому: это и садовые работы, и помощь школьникам в выполнении домашних заданий, и уход за больными и престарелыми.

В ФРГ наем домработников регистрируется лишь в пяти процентах всех случаев. Причем, по итогам опроса, восьмерых из десяти респондентов - представителей частного сектора абсолютно не смущает то, что они занимаются незаконным трудоустройством людей. Как отмечает эксперт Института немецкой экономики Хольгер Шефер (Holger Schäfer), в обход налоговых органов и касс социального страхования работников в основном нанимают люди в возрасте.

Для оздоровления народного хозяйства

В большинстве случаев, по мнению Карен Хорн, незаконную занятость на дому можно было бы легализовать. "Если политики примут надлежащие меры, то в этом секторе может быть легализовано до 60 процентов объема работ. Это означает создание новых полноценных рабочих мест, по меньшей мере, для 300 тысяч человек", - подчеркивает эксперт.

Выполнение этой задачи кельнские экономисты называют "мини-программой" по оздоровлению народного хозяйства. Ощутимое подспорье в борьбе с "теневой экономикой" эксперты видят и в создании посреднической интернет-платформы, помогающей в поисках работников на дому. Кроме того, экономисты выступают за снижение налогообложения потенциальных работодателей в частном секторе.

За привлекательность легального труда

Спорным является предложение экспертов отменить бесплатное семейное медицинское страхование для неработающих супругов. По мнению аналитиков, страх потерять эту льготу приводит к тому, что, в первую очередь, официально неработающие женщины не решаются заявлять в налоговую службу и в кассы социального страхования о подработке на стороне.

Да, без удорожания труда в таком случае тут не обойдется, признает Хольгер Шефер. Зато зарегистрированные, скажем, в бюро добрых услуг наемные работники - будь то уборщица или сиделка - будут застрахованы на случай болезни, а также от несчастного случая. Хотя "такой работник обойдется вдвое дороже", - вынужден согласиться эксперт.

Правительство Германии уже приняло меры по борьбе с "теневой экономикой". Так, с начала 2009 года можно списывать с налогов суммы, потраченные для оплаты труда ремесленников на дому. На значительные налоговые послабления могут рассчитывать и те, кто нанимает няню, садовника или шофера.