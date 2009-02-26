Японский рынок труда

Работающие "на птичьих правах" японцы особенно уязвимы во время экономического спада, сообщает РБК со ссылкой на The Economist.

25 января после столкновений с протестующими полицейский спецназ силой выдворил из токийского отеля «Кейхин» занявших его служащих. Их уволили в октябре, когда отель обанкротился, однако они решили не допустить его закрытия и продолжать бизнес. Это пример того, как далеко могут зайти люди, чтобы не потерять работу в Японии, где уровень безработицы неожиданно начал расти тревожно высокими темпами. Ожидается, что в период с октября по март работы лишатся более 150 тысяч человек. По прогнозам Хисаши Ямада из Японского исследовательского института, к концу 2010 года работу потеряют 1,5 млн человек, в результате чего безработица поднимется с 4% в прошлом году до более чем 6%. Несмотря на то что такой уровень по международным стандартам считается низким, для Японии он - исключительно высокий.

Тяжелее всего придется внештатникам: тем, кто трудится неполный рабочий день, поденщикам, людям, нанятым на фиксированный период времени, и тем, кто работает по агентским договорам. Если штатные сотрудники пользуются такими привилегиями, как оплачиваемые работодателем жилье и обучение, получают премии и (обычно) могут рассчитывать на пожизненный найм, то внештатники за ту же самую работу получают на 40% меньше и не имеют права на обучение, пенсию и страховку по безработице. За последние 20 лет их количество увеличилось до одной трети от общего числа наемных работников.

Большинство японцев годами игнорировало свое столь бедственное положение. Но теперь их проблемы прорвались наружу. В январе около 500 недавно уволенных и ставших бездомными трудящихся соорудили палаточный городок в весьма заметном месте в центре Токио - в парке Хибия. Его тут же наводнили политики и съемочные группы новостных телеканалов. В конце концов городские власти, оказавшиеся в замешательстве, нашли пристанище для обосновавшихся в парке бездомных в принадлежащих городу неиспользуемых зданиях, хотя и предоставили их всего на одну неделю.

По словам организатора палаточного городка в парке Хибия Макото Юаса, который ушел из докторантуры Токийского университета, чтобы помочь бездомным, проблема заключается в том, что в Японии отсутствует система социальной защиты. Поскольку традиционно о людях заботились их семьи или компании, где они работают, государству этого делать не приходилось. Более того, в Стране восходящего солнца считается позорным, если безработный просит о помощи. Кроме того, здесь действует пресловутое правило: «кто не работает, тот не ест».

Тем не менее признаки перемен налицо. Основные политические партии признают необходимость организовать систему поддержки и обучения внештатных работников. Существует даже новая правительственная программа помощи оставшимся без работы иностранным гражданам - например бразильцам, которые трудятся на автомобильных заводах, - чтобы им не пришлось покинуть Японию в случае увольнения. В условиях, когда население и трудовые ресурсы сокращаются, потеря квалифицированных рабочих рук только усугубит проблемы страны, когда рост экономики возобновится.