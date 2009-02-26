АНОНС на 26 февраля 2009 г

Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с послами стран G-7 (Большой Семерки) и Чехии, страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС, представителями МВФ и Всемирного Банка.

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Президент Украины Виктор Ющенко планирует провести совещание, где намечено рассмотреть состояние денежно-кредитного и валютного рынков Украины.

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В Киеве предприниматели и медики начинают бессрочную общеукраинскую акцию протеста против действия городской власти.

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Под председательством министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко состоится коллегия Минжилкоммунхоза, которая рассмотрит итоги работы жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2008-м году и определит основные задания на 2009-й год. Итоги коллегии А.Кучеренко сообщит представителям СМИ.

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VIІ Киевская международная конференция «Недвижимость и Строительство», на которой будут рассмотрены перспективы развития рынков недвижимости и строительства Украины в условиях финансовой нестабильности.

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Состоится конференция на тему: “Нетарифное регулирование рынков пищевой продукции”. Организатор - Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Пресс-конференция на тему: "Защита прав коллекторских компаний на осуществление их деятельности". Участники: генеральный директор Независимого коллекторского агентства (НКА) Кирилл Ципривуз, генеральный директор X-Point Роман Кривошеев.

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Состоится брифинг на тему: “Последствия разоблачения „конвертационных” центров и информация о незаконном оттоке валюты за границу” при участии директора Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины Игоря Стельмаховича, заместителя директора Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины Игоря Клюя, начальника отдела Главного управления налоговой милиции ГНА Украины Руслана Гончаренко.

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Пресс-конференция на тему: „Украинская банковская система: в шаге от пропасти?”. К участию приглашены: Виктор Лисицкий, экс-руководитель группы советников НБУ, член совета предпринимателей при КМУ; Александр Морозов, член наблюдательного совета Сбербанка; Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.

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Состоится пресс-конференция по инициативе Антиколлекторной компании «Ваша Надежда» и ОО «Ваша Надежда» на тему: «Они призваны защищать закон, а в действительности нарушают его». Участники: основатель антиколлекторной компании «Ваша Надежда», председатель координационного совета новосозданной ассоциации антиколлекторов Украины Федор Олексюк; председатель ОО «Ваша Надежда» Орест Кулешир и др.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Грузовые автоперевозщики-забастовщики выдвигают ультиматум власти. Нерешительность власти толкает автоперевозчиков к радикальным действиям?”. О том, что в действительности происходит с забастовкой, к каким результатам привели переговоры с представителями власти, на какие действия готовы пойти забастовщики - расскажут участники пресс-конференции: председатель Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей Чепурні и автоперевозчики-забастовщики (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Концептуальное обоснование создания объектов государственной инвестиционной инфраструктуры инновационного развития». Работу презентует Ярослав Жалило, зам.директора Национального института стратегических исследований, Президент Центра антикризисных исследований.

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Международная конференция «Реформа системы пенсионного Обеспечения в Украине». Организатор - Украинская федерация страхования. Участники: Александр Завада, президент Украинской федерации страхования; Галина Третьякова, председатель Правления, СК «ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. Жизнь и пенсия»; Камиль Гурецкий, ген. директор СК «PZU Украина страхования жизни».

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Круглый стол на тему: "Управление энергосбережением и инженерной инфраструктурой в ЖКХ". Участники: Анатолий Нечепорчук, зам.начальника управления архитектурно-конструктивных и инженерных систем зданий и сооружений Минрегионстроя Украины; Геннадий Горбачев, председатель Ассоциации предприятий строительства и ЖКХ Украины и др.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Правовые оценки тарифных и налоговых инициатив Киевского городского председателя Леонида Черновецкого». Участники: директор юридической и патентной фирмы «Грищенко и партнеры» Дмитрий Грищенко и партнер адвокатского объединения «Адвокатская фирма «АКТИО» Владислав Максимов. На конференции также будет презентован первый (тридцать пятый) выпуск возобновленного информационно-аналитического продукта «УНИАН-Право» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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