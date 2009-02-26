Черновецкому возвращают гречку

Около 500 жителей Киева собрались под зданием КГГА для участия в акции протеста против действий столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги БЮТ, Партии регионов, СПУ, Блока Литвина, а также общественных организаций - Украинского союза ветеранов Афганистана, «Молодежь против коррупции», «Студенческий патруль Киева «СПеКа», Национального форума профсоюзов Украины.

Большая часть людей представляет Киевский городской профсоюз работников здравоохранения.

На лестнице перед центральным входом в мэрию установлена фигура, изображающая мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, возле которой составлены пакеты с гречкой. Как объясняют участники акции, это «любимые бабушки» возвращают мэру его «подарки».

Возле мэрии также установлены плакаты: «Бюджет для киевлян, а не для кармана Черновецкого», «Президент – гарант Конституции или «крыша» Черновецкого?», «Прокуратура на стороне закона или клана Черновецкого?». Здесь также установлена палатка с прикрепленными к ней лозунгами: «За профессиональную власть!», «Черновецкого долой!». Работает полевая кухня.

Участники митинга призывают киевлян присоединяться к акции протеста и спасти Киев.

Участники акции скандируют: «Такой власти – нет!» и «Ганьба!».

Они намерены стоять возле мэрии до тех пор, пока все их требования к власти Киева не будут удовлетворены. Участники акции также обещают, что если решение этих вопросов будет затягиваться, то с каждым днем забастовщиков будет становиться все больше и больше. Всем желающим присоединиться к акции выдают ленты с надписями «Я против Черновецкого».