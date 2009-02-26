В Херсоне подорожали основные сорта хлеба

ОАО «Херсонский хлебокомбинат» повысил цену на основные сорта хлеба на 5-10 копеек за буханку.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления ОАО «Херсонский хлебокомбинат» Владимир ГРАНАТ.

По его словам, наиболее популярный в Херсоне сорт хлеба «Подольский» подорожал 2,6 грн. до 2,7 грн. за буханку.

«В данной ситуации повышение цены связано с подорожанием энергоносителей», - сказал В.ГРАНАТ.

Он также отметил, что в будущем подорожание может быть связано уже с ростом цен на зерно и муку, поскольку эти цены привязаны к курсу доллара.