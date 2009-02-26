Запорожье получит от ЕБРР 18 млн. евро

Запорожье получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 млн. евро на проведения мероприятий по энергосбережению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожского горисполкома со ссылкой на мэра города Евгения КАРТАШОВА.

Согласно сообщению, городская власть уже достигла договоренности с Европейским банком реконструкции и развития о том, что банк выделяет городу 15 млн. евро под энергосберегающие проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве и еще 3 млн. евро гранта.

Программы, под которые выделяется кредит, предусматривают сокращение потребления газа для выработки тепла, а также внедрение энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ. Какие конкретно проекты планируется реализовать на средства ЕБРР, пока не сообщается, не разглашаются и условия кредитования.

"По предварительной договоренности, расплачиваться по кредиту город будет за счет будущей экономии энергоресурсов", – сообщили в пресс-службе горисполкома.