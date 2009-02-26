Шевченковский райсовет: нужен референдум

Депутаты Шевченковской районной в городе Киеве совета инициируют проведение местного референдума, где киевлянам предложат выразить свою позицию относительно городского референдума о недоверии действующему городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шевченковской РГА, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании сессии районного совета.

Депутаты создали рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой и проведением референдума, определением даты его проведения.

По убеждению депутатов Шевченковского райсовета, в Киеве сложилась ситуация, которая ставит столицу на грань выживания.

“Уже два месяца столица живет без бюджета. В городе назревает масштабный социальный взрыв, ведь вместо того, чтобы поддержать киевлян в условиях кризиса, городская власть выдумывает все новые и новые поборы, которые опустошают карманы жителей. В этот ответственный момент Киевский городской председатель ушел в месячный отпуск и покинул Киев. Таким образом, он доказал свою неспособность решать проблемы столицы и проигнорировал свои прямые обязанности”, - выражена в сообщении позиция большинства депутатов райсовета.

На местный референдум предлагают вынести всего 12 вопросов. Среди прочего, киевлянам предложат определиться относительно поддержки или неподдержки отмены муниципальных надбавок педагогам и медикам, введения платных медицинских услуг, новых коммунальных тарифов, платных обедов с чиновниками мэрии, изъятия имущества Шевченковской общины и тому подобное.

В то же время, главным вопросом референдума будет предложение выразить свое мнение относительно возможности проведения городского референдума о недоверии мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.