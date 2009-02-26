В Кировоградской области подорожали продукты

На протяжении января цены на продукты питания в Кировоградской области увеличились на 2-10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики области.

Больше всего подорожали фрукты и овощи (на 10,5% и 9,2% соответственно). На 2-8% подорожали твердый и мягкий сыры, мясо и мясопродукты, минеральная вода, кофе, чай, сахар, безалкогольные напитки, фруктовые соки, рыба, сливочное масло. В то же время подешевели маргарин и другие растительные жиры, рис, масло, яйца (0,5–13,8%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали за счет роста платы за водоотвод (на 6%), водоснабжение (на 5,8%), твердое топливо (на 3,3%), содержание и ремонт жилья (на 1,4%), квартирную плату (на 1,2%), горячую воду, отопление (на 0,7%).

В сфере здравоохранения цены выросли за счет подорожания фармацевтической продукции на 16,5%, амбулаторных услуг и услуг больниц – на 4,9% и 2,9% соответственно.

Индекс потребительских цен на Кировоградщине в январе в 2009 г. составил 102,1% (в Украине – 102,9%) .