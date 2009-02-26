Ющенко призвал к консолидации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что в условиях углубляющегося экономического кризиса власть должна выработать консолидированную позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

Она уточнила, что завтра в 10.30 Президент проведет совещание, на которое приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер оппозиционной фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В рамках этого совещания глава государства планирует обсудить координацию действий органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях.

Кроме того, Президент внес в повестку дня обсуждение изменений в экономической политике, на которых настаивает Международный валютный фонд, и необходимость создания единой согласованной позиции украинской стороны на дальнейших переговорах с МВФ.

«Президент Украины убежден, что в условиях углубляющегося экономического кризиса следует отбросить все политические амбиции и споры и сосредоточиться на выработке общего плана действий для выхода из экономического кризиса», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как известно, в пятницу также планируется проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.