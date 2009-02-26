Киев будет доплачивать пенсионерам, врачам и учителям

В проекте бюджета столицы на 2009 г. предусмотрены расходы на выплату муниципальных доплат пенсионерам, врачам и учителям.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№23 (3469)) со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Романа ЯРОШЕНКО.

По его словам, на сегодня уже все депутатские фракции подали свои предложения в проект бюджета столицы на 2009 год и отдельные из них позволят сохранить в текущем году муниципальные надбавки к пенсиям и зарплатам медикам и педагогам, а также другие социальные выплаты из городского бюджета (например, “хлебные” компенсации пенсионерам).

“Мы предусмотрели на 2009 год 750 миллионов гривен на адресную помощь пенсионерам, 580 миллионов гривен - на муниципальные доплаты врачам и учителям, 178,5 миллионов гривен - на бесплатное питание учеников 1 - 9 классов общеобразовательных школ”, - сообщил Р.ЯРОШЕНКО.

Таким образом, как отмечают в Киевсовете, в бюджете-2009 предусмотрены муниципальные пенсии, а также двадцатипроцентные надбавки к зарплатам врачей и учителей.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета столицы на 2009 год планировалось рассмотреть на сессии Киевсовета 26 февраля, однако заседание было перенесено на более позднее время с тем, чтобы бюджетная комиссия горсовета могла учесть предложения всех фракций к проекту столичного бюджета на 2009 год.