Местным общинам нужна реальная власть - АГУ

Для выхода из кризиса необходимо, чтобы центр отдал реальную власть местным общинам. Об этом в интервью УНИАН сказал городской председатель Львова, вице-президент Ассоциации городов Украины по вопросам международных связей Андрей САДОВЫЙ.

По его мнению, украинским городам сейчас как никогда нужна координация действий, поскольку “государство нас всех поставило в условия на грани выживания независимо от партийности мэров”.

А.САДОВЫЙ также отметил, что сегодня органы местного самоуправления держат основной удар кризиса – поднятие цены на газ, проблемы бизнеса и, как следствие, уменьшение поступлений от налогов, недофинансирование по субвенциям и так далее.

“Результатом нашей общей позиции должно стать понимание правительством проблем местного самоуправления и, как следствие, реальные реформы. Из кризиса мы выйдем более крепкими и более европейскими, если центр отдаст реальную власть местным общинам. Так, как это предусмотрено Европейской хартией по вопросам местного самоуправления, которую подписали и наши правительственные чиновники. Премьер-министр или Президент, которые это сделают, войдут в историю», – сказал вице-президент АГУ.

Справка УНИАН. Ассоциация городов Украины и общин основана в июне 1992 года. На сегодня она объединяет 527 городов, поселков и сел, в которых проживает более 80 процентов населения Украины. Организация занимается защитой законных прав и интересов городов-членов АГУ в органах государственной власти, а также поддержкой и развитием местного самоуправления в Украине.

20 февраля 2009 года состоялось общее отчетно-выборное собрание Ассоциации городов Украины и общин, на котором президентом АГУ был переизбран Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО. Также были избраны одиннадцать вице-президентов Ассоциации, в частности, городской председатель Львова А.САДОВЫЙ переизбран вице-президентом АГУ по вопросам международных связей.