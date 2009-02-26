Главное на 26 февраля (день)

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Хроника дня

Ющенко призвал к консолидации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что в условиях углубляющегося экономического кризиса власть должна выработать консолидированную позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

Она уточнила, что завтра в 10.30 Президент проведет совещание, на которое приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер оппозиционной фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В рамках этого совещания глава государства планирует обсудить координацию действий органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях.

Кроме того, Президент внес в повестку дня обсуждение изменений в экономической политике, на которых настаивает Международный валютный фонд, и необходимость создания единой согласованной позиции украинской стороны на дальнейших переговорах с МВФ.

«Президент Украины убежден, что в условиях углубляющегося экономического кризиса следует отбросить все политические амбиции и споры и сосредоточиться на выработке общего плана действий для выхода из экономического кризиса», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как известно, в пятницу также планируется проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

G-7: Президент, премьер и ВР должны работать вместе

Послы стран G-7 уверены, что Президент Украины, премьер-министр и парламент должны проводить общую эффективную политику по выведению страны из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с послами стран G-7 (Большой семерки).

Он подчеркнул, что послы попросили об этой встрече, чтобы выразить свое виденье относительно важности возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«По нашему мнению Президент, премьер-министр, Верховная Рада должны работать вместе, чтобы воплощать эффективную политику, которая даст возможность сотрудничать с МВФ, что даст, в свою очередь, возможность пройти через кризис и вывести из нее страну», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Президент заверил G-7: власти достигнут согласия по сотрудничеству с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что завтра ему удастся совместно с премьер-министром и руководителем парламента выработать согласованную позицию относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

По словам В.ЮЩЕНКО, на завтрашнее утро запланировано совещание с руководителем правительства, председателем ВР и руководителем Национального банка, на котором будут обсуждаться несогласованные позиции и происходить поиск компромисса для того, чтобы Украина могла выйти с единой консолидированной политикой относительно сотрудничества с МВФ.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сейчас завершается работа над совместным письмом Президента, премьер-министра и председателя ВР к МВФ.

«Мы проработали письмо намерений к МВФ вместе с премьер-министром и председателем ВР. Думаю, что сегодня-завтра этот документ будет доработан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что от того, возобновит ли Украина сотрудничество с МВФ, зависит - сможет ли она преодолеть кризис.

По его словам, воплощение программы МВФ даст возможность Украине начать сотрудничество с другими международными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк, а также другим странам, в частности ЕС и США.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня «МВФ допускает большую эластичность во взглядах», в том числе и относительно показателей дефицита бюджета Украины.

«Это дает надежду, что переговоры завершатся успешно», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что этот диалог с МВФ ничто не может заменить.

Он напомнил, что для того, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, необходимо внести изменения в бюджет и принять вторую часть антикризисного пакета.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА подписать совместной обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

Немыря: миссия МВФ готова посетить Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время готова посетить Украину для продолжения переговоров о выделении второго транша финансовой помощи Украине, сообщил в среду вечером вице-премьер Украины Григорий Немыря в эфире "5 канала", сообщает РИА Новости.

"Состоялся разговор премьер-министра (Юлии Тимошенко) с руководством МВФ, во время которого стороны договорились, что уже на ближайшей неделе, возможно на следующей неделе или через 10-12 дней миссия МВФ готова вернуться в Украину", - сказал Немыря.

Немыря уверен, что "сотрудничество Украины и МВФ продолжится, и Украина получит и второй транш, и третий".

Кроме того, вице-премьер считает, что "МВФ готов принять цифру дефицита бюджета 3%", но подчеркивает, что этому содействовало бы привлечение дополнительной финансовой помощи.

Отвечая на вопрос, насколько курс гривни к доллару зависит от кредита МВФ, вице-премьер сказал: "Это очень взаимосвязанные вещи". Национальная валюта - гривня - с началом осенью прошлого года финансово-экономического кризиса в стране упала почти в два раза по отношению к иностранной валюте.

Условия кредита МВФ противоречат тому, что делает мир - Кинах

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Анатолий КИНАХ считает, что условия кредита МВФ противоречат тому, что делает весь цивилизованный мир в условиях кризиса.

Об этом он заявил в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/190407).

«Сегодня даже нобелевские лауреаты по экономике, например, господин Джозеф СТИГЛИЦ, говорят о том, что условия МВФ при предоставлении stand-by Украине противоречат тому, что делает весь цивилизованный мир”, - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что сегодня весь мир для преодоления кризиса снижает налоги, снижает учетные ставки, стоимость кредитных ресурсов, защищает национальные рынки, занимается протекционизмом, а Международный валютный фонд требует от Украины противоположного: не снижать учетную ставку, не расширять денежную массу, не заниматься протекционизмом.

«И это очень тревожит», - подчеркнул А.КИНАХ.

Ющенко уверен, что убедит Тимошенко cрочно пересмотреть госбюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что ему удастся убедить премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в необходимости срочного пересмотра государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что пересмотр государственного бюджета необходим для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет делать все, чтобы изменения в бюджет и антикризисный пакет были приняты в ближайшее время. Он рассказал послам, что пока премьер-министр Украины придерживается мнения, что бюджет в первом полугодии пересматривать нецелесообразно.

«Это неадекватная тупиковая позиция, которую необходимо пересмотреть. Я думаю, у меня найдутся аргументы, чтобы убедить правительство», - сказал Президент.

Украине, возможно, придется отказаться от спецпенсий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Украине придется отказаться от специальных пенсий для судей, народных депутатов и государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Пенсионный фонд ежемесячно тратит 13 млрд. грн., в то время как доходы Пенсионного фонда в январе составляют приблизительно 6,5 млрд. грн. Еще 2,4 млрд. можно привлечь через единый казначейский счет.

В то же время, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что дефицит ПФ заставляет поднимать вопрос о пересмотре пенсионной политики. «Без серьезной пенсионной реформы ответ найти будет очень тяжело», - сказал В.ЮЩЕНКО, рассказав в частности о целесообразности отказа от назначения специальных пенсий.

S&P понизил рейтинги ряда банков Украины

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк Украина», ОАО КРЕДОБАНК и АКБ «Укрсоцбанк» с «В/В» до «ССС+/С».

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Рейтинги этих банков по национальной шкале понижены с «uaBВВ» до «uaB». Вместе с тем рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными прогнозами, в который они были помещены 13 февраля 2009 г.

В то же время долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АКБ «ЮНЕКС-БАНК» подтверждены на уровне «CCC+» и «C». Рейтинг "ЮНЕКС-БАНКа" по национальной шкале понижен с «uaB+» до ««uaB». Прогноз изменения рейтингов всех четырех банков — «Негативный».

«Произведенные рейтинговые действия обусловлены сегодняшним понижением суверенных рейтингов Украины, которое отражает возрастающие риски невыполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита вследствие отсутствия широкой политической платформы для необходимых корректировок бюджета и реформирования банковской системы до президентских выборов в январе 2010 г. Ухудшение внешнеэкономической среды привело к резкому ухудшению условий торговли в Украине, что выразилось в снижении экспортных цен. Мы ожидаем, что в течение 2009 г. рост ВВП значительно снизится — по мере ослабления национальной валюты на волне оттока капитала и снижения поступлений от экспорта», - говорится в сообщении агентства.

«Рейтинговые действия по банкам также отражают нашу озабоченность влиянием ухудшающейся экономической ситуации и условий ведения бизнеса в стране на основные показатели кредитоспособности украинских банков", - отметила кредитный аналитик Standard & Poor`s Аннет ЭСС.

Ющенко надеется, что правительство отменит контроль над НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что правительство и коалиция отменят свои решения об установлении фактического контроля над Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня украинская банковская система выполняет все критерии меморандума, подписанного Украиной с Международным валютным фондом.

Он подчеркнул, что сегодня банковская система является ликвидной, а проблемы, которые сложились в банковском секторе, носят больше политический и психологический характер. «К сожалению, банковская система стала объектом политических атак, целью которых, очевидно, было сформировать более четкое влияние на НБУ, в частности, по вопросам, связанным с эмиссией средств для покрытия внутренних займов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент поддержал требование МВФ отменить неконституционную статью госбюджета на 2009 год об обязательном выкупе Нацбанком ОВГЗ и о согласовании НБУ своей политики рефинансирования с правительством.

«Я поддерживаю эту позицию. Это не отвечает Конституции и закону об НБУ. Это расшатывает независимость НБУ. Это меняет его статус и делает его подчиненным. Это попытка ручного управления банком и банковской системой, которая не отвечает рыночным принципам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент напомнил, что обратился в Конституционный Суд с представлением о неконституционности вышеупомянутых положений бюджета, но он выразил надежду, что правительство и коалиция в добровольном порядке отменят эти нормы.

Украина до конца года планирует не изменять объем своих валютных резервов.

Cообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с послами стран Большой семерки.

Президент подчеркнул, что в 2009 году Украина будет иметь положительный счет текущих операций – приблизительно 0,5 млрд. долл., а счет финансовых операций эксперты сегодня оценивают в пределах минус 12 млрд. долл.

«Общая монетарная проблема будет выглядеть где-то в районе 12 млрд. долл. как сводное сальдо», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил, что сегодня Украина имеет 25 млрд. долл. валютных резервов и 12 млрд. долл. от Международного валютного фонда. «Таким образом, мы намерены до конца года сохранить объемы валютных резервов на сегодняшнем уровне», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе валовые международные резервы Национального банка Украины уменьшились на 8,3%, или 2 млрд. 722,86 млн. долл. США, – до 28 млрд. 820,43 млн. долл.

С начала текущего года для поддержания курса гривни Нацбанк использовал из своих золотовалютных резервов 3 млрд. грн., а в 4 квартале 2008 года – 10 млрд. долл.

Аграрный фонд может получить 3 млрд. грн. от экспорта зерна Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что из 6 млрд. грн., которые необходимы Украине для проведения весенне-полевых работ, 3 млрд. грн. в Аграрный фонд можно получить за счет экспорта зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю. ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ.

Она отметила, что международный рынок зерновых на сегодняшний день оживился.

«Это значит, что мы уже можем продавать наше зерно по более высоким ценам, чем продавали в конце прошлого года и даже в начале текущего. Это значит, что мы сможем реально путем экспорта зерна привлечь определенный объем денег, который покроет те разрывы финансирования, которые сегодня заложила нефункционирующая банковская система», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с зернотрейдерами о взаимодействии с правительством и налоговыми службами.

Так, пояснила премьер, зернотрейдерам возместят 2,4 млрд. грн. НДС, в том числе по которому еще не наступил срок в обмен на то, что они эти деньги направят на закупку зерна в Аграрном фонде. В свою очередь Аграрный фонд эти деньги дополнительно передаст аграриям, и сможет заключить соглашение о закупке зерна прошлых урожаев и форвардные соглашения.

Она подчеркнула, что это не простая процедура, однако необходимость ее вызвана мировым финансовым кризисом.

«Вследствие парализованной работы коммерческих банков у нас остается лишь этот путь, и правительство его нашло», - сказала она.

Она также сообщила, что правительство в ближайшие дни предпримет все меры для того, чтобы пополнить аграрный фонд 1 млрд. 300 млн. грн.

«Это то, что уже спланировано, утверждено постановлениями и от нашей совместной работы сегодня зависит, что эти деньги сегодня-завтра поступят в Аграрный фонд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что задолженность по НДС экспортерам будет компенсироваться исключительно деньгами, а не зерном. На сегодня, по его словам, задолженность по НДС перед экспортерами составляет 1,3 млрд. грн.

Тимошенко: НБУ не эффективно работает c банками

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что работа правительства с Нацбанком по пролонгации кредитов для аграриев не дала ожидаемых результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ.

“Работа, которая была построена за последние месяцы – январь и февраль, - говорит о том, что эффективности эта работа не дала”, - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство договаривалось с Нацбанком о том, что НБУ вместе с коммерческими банками путем поддержки банковской системы обеспечит пролонгацию кредитов для аграриев.

Однако на сегодняшний день из требующих пролонгации кредитов на сумму 3 млрд. 852 млн. грн. продлены кредиты лишь на 1 млрд. 489 млн. грн.

“По сути, недофинансирование аграрного сектора лишь по пролонгации кредитов составляет 2,3 млрд. грн. Это средства, которые недопоступили в аграрный сектор из-за того, что не проводилась стратегия Национальным банком и коммерческими банками по пролонгации кредитов”, - заявила она.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в некоторых случаях при пролонгации кредитов банки принимали недопустимые меры.

“Во-первых, требуют еще дополнительных залогов, которых у аграриев для пролонгации кредитов нет, во-вторых, поднимают проценты по кредитам до таких масштабов, которые превышают 30, а иногда и 35% годовых, что делает аграрный бизнес планово убыточным”, - заявила премьер-министр.

Таким образом, отметила она, факт непродления кредитов создает дополнительные проблемы в работе аграрного сектора.

Напомним, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

Киев будет доплачивать пенсионерам, врачам и учителям В проекте бюджета столицы на 2009 г. предусмотрены расходы на выплату муниципальных доплат пенсионерам, врачам и учителям.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№23 (3469)) со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Романа ЯРОШЕНКО.

По его словам, на сегодня уже все депутатские фракции подали свои предложения в проект бюджета столицы на 2009 год и отдельные из них позволят сохранить в текущем году муниципальные надбавки к пенсиям и зарплатам медикам и педагогам, а также другие социальные выплаты из городского бюджета (например, “хлебные” компенсации пенсионерам).

“Мы предусмотрели на 2009 год 750 миллионов гривен на адресную помощь пенсионерам, 580 миллионов гривен - на муниципальные доплаты врачам и учителям, 178,5 миллионов гривен - на бесплатное питание учеников 1 - 9 классов общеобразовательных школ”, - сообщил Р.ЯРОШЕНКО.

Таким образом, как отмечают в Киевсовете, в бюджете-2009 предусмотрены муниципальные пенсии, а также двадцатипроцентные надбавки к зарплатам врачей и учителей.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета столицы на 2009 год планировалось рассмотреть на сессии Киевсовета 26 февраля, однако заседание было перенесено на более позднее время с тем, чтобы бюджетная комиссия горсовета могла учесть предложения всех фракций к проекту столичного бюджета на 2009 год.