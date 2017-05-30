Украина подтвердила проведение консультаций с РФ в рамках ВТО

Украина 29 мая приняла запрос о готовности в проведении консультаций в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с, как заявлено Российской Федерацией, «постоянной практикой торговых ограничений».

"19 мая 2017 года Украиной получено официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с, как заявлено Российской Федерацией, «постоянной практикой торговых ограничений». 29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО», - говорится в сообщении.

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В Минэкономразвития отметили, что РФ применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности, продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины. «Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину», - отметили в министерстве.

В течение последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам ВТО, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения в сложившейся ситуации. Как правило, если консультации не приносят ожидаемого результата, у стороны, подает запрос, есть право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы.

Министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер.