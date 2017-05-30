ЕБРР сегодня откроет представительский офис в Одессе

Европейский банк реконструкции и развития сегодня, 30 мая, откроет представительский офис в Одессе, что будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

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Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук на своей странице в Facebook.

"Направляюсь в Одессу для участия в открытии нового офиса ЕБРР. Это еще один путь к привлечению инвестиций в страну. О старте офиса мы говорили на Кипре на ежегодном собрании управляющих Европейского банка реконструкции и развития", - написал Титарчук.

Представительский офис ЕБРР в Одессе станет четвертым в стране - первые три расположены в Киеве, Львове и Харькове.

Как сообщал УНИАН, ранее глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что банк откроет свой четвертый офис в стране в мае, завершив таким образом формирование сети представительских офисов в Украине.