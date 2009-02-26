Собственность СССР за рубежом принадлежит только России
Заявил управляющий делами президента РФ
Управляющий делами президента РФ Владимир КОЖИН заявляет, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом.
Об этом он сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
"Наша позиция была и остается неизменной: Россия - правопреемник Советского Союза. Все долги бывших республик Россия взяла на себя, при этом вся заграничная собственность отошла Российской Федерации. Все с этим согласились, кроме одной бывшей республики, а теперь независимой страны Украины», - сказал В.КОЖИН.
По его словам, такая позиция Украины является абсолютно деструктивной и наносит России прямой политический и экономический ущерб.
В.КОЖИН подчеркнул, что в ряде стран из-за позиции Украины у РФ возникают проблемы с перерегистрацией собственности бывшего СССР.
"Стоит здание или комплекс зданий и они числятся за страной, которой нет, то есть за Советским Союзом», - сказал он добавив, что эта проблема есть в Японии и в ряде европейских стран.
«Где-то мы эту юридическую проблему закрыли и полностью перерегистрировали, благодаря позиции той или иной страны. Где-то в силу колебаний властей страны, это не получается – они говорят договориться с Украиной", - отметил В.КОЖИН.
По его словам, часто украинские коллеги «ведут себя, мягко говоря, не дипломатично» и подают в местные суды для определения принадлежности этой собственности.
Он подчеркнул, что решения этой проблемы с Украиной не наблюдается.
"Переговоры идут, но они идут ни шатко, ни валко. Наша позиция четкая и последовательная, и отступать мы не считаем необходимым. Украинская сторона одно время предлагала какие-то компромиссы, но сейчас все находится в той же стадии", - сказал В.КОЖИН.
Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов.