ГЛАВНОЕ на 26 февраля (вечер)

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В конкурсе женской логики победил генератор случайных чисел. В конкурсе генераторов случайных чисел победила Верховная Рада, принявшая бюджет на 2009 год.

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Хроника дня

Доллар дешевеет

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня понизился на 6,7%, по сравнению с 25 февраля, до 8,34 грн., продажи - на 4,6% - до 9,04 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился на 7% по сравнению с 25 февраля - до 10,68 грн., продажи - на 4,7% - до 11,77 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 3,5% по сравнению с 25 февраля - до 0,2201 грн., продажи - на 1,6% - до 0,2638 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня понизился на 6,6% по сравнению с 25 февраля - до 8,21 грн., продажи - на 5,5% - до 8,87 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,62 грн. (на 6,3% дешевле, чем 25 февраля), продают - по 11,63 грн. (на 4,5% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2193 грн. (курс понизился на 3,3% по сравнению с 25 февраля), продают - по 0,2687 грн. (на 1,2% дешевле).

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,9500/9,1500, к 11:00 сузился спрэд 8,9500/9,1000, а к 12:00 цены упали до 8,5650/8,6250. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 8,2250/8,2950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:40 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2475/0,2550, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2545, а к 12:00 снизились до 0,2380/0,2410. К закрытию торгов цены достигли текущего минимума - 0,2345/0,2375. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6400 (-0,2302).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар доллар сегодня стартовали с отметки 1,2730/31, а к 15:45 выросли до 1,2784/85. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3870/11,6560, к 11:00 цены установились на уровне 11,3970/11,6020, а к 12:00 ушли вниз до 10,9280/11,0185. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5080/10,6115.

Финансовые новости

Завтра Национальный банк Украины (НБУ) проведет аукцион по реализации валюты банкам,предназначенной для продажи заемщикам с целью погашения валютных кредитов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, обнародованном в четверг.

Вчера первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что коммерческие банки должны будут реализовывать валюту заемщикам по курсу интервенций Нацбанка на межбанке.

«Банки предоставят нам информацию относительно ежедневных сроков погашения валютных кредитов. В план счетов мы введем счет, по которому мы сможем это отслеживать и проводить целевые аукционы для погашения кредитов по курсу интервенций Нацбанка», - отметил вчера А.ШАПОВАЛОВ.

В Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.

Оснований для дальнейшей девальвации гривни нет, считает председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Сегодня на брифинге П.ПОРОШЕНКО, в частности, сказал: «Оснований для дальнейшей девальвации гривни я не вижу».

Что касается ревальвации гривни, то, по его словам, она сегодня снизит конкурентоспособность отечественной продукции. Это связано с тем, что валюты стран, которые являются основными торговыми партнерами Украины, как и гривня, значительно девальвировали.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что для возобновления доверия к банковской сфере нужно принять закон об уголовной ответственности за невозвращение больших кредитов.

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции в Тернополе.

По его словам, отдельные заемщики «уже махнули рукой, в том числе и на те банки, которые уже сошли с арены”. “Но забыть этого нельзя, поскольку были взяты огромные средства – речь идет о миллиардах, которых сегодня так не хватает. А эти люди, которые их взяли, сейчас живут и жируют”, - говорит В.ЛИТВИН. В то же время, по его мнению, необходимо принимать и закон об уголовной ответственности за невозвращение депозитов, сроки которых закончились.

В.ЛИТВИН также подчеркнул необходимость оперативного принятия решений, направленных на улучшение экономической ситуации. “Экономическими рычагами уже сейчас нужно делать все, чтобы гривня не упала. Иначе это будет третье разочарование и обман людей со времени независимости. Первое было в 1991 году, когда люди остались без вкладов, второе – в 1998 году во время кризиса, когда люди потеряли вдвое. На этот раз они могут потерять еще больше”, – считает В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что наблюдаются определенные сдвиги в экономике государства. “Сегодня есть первые сдвиги, увеличивается экспорт. Но экспорт увеличивается за счет того, что упала гривня, то есть мы имеем такой замкнутый порочный круг”, – сказал В.ЛИТВИН.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк», состоявшемся сегодня, принято решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте банка.

Так, согласно сообщению, на собрании «признана необходимость участия государства в капитализации банка при увеличении размера его уставного капитала путем приобретения акций дополнительной эмиссии банка в обмен на государственные облигации Украины. Акционеры также приняли решение о передаче в собственность государства доли не менее чем 50% плюс 1 акция уставного капитала банка с учетом взносов других акционеров и/или инвесторов банка, а именно Группы компаний «Истил».

На собрании был также утвержден программный документ, который определяет мероприятия, необходимые для стабилизации деятельности банка, повышения его платежеспособности и поддержки ликвидности»

В сообщении указывается, что как только Кабинет министров примет соответствующее решение об участии в капитализации банка, то сразу же будет отменено решение собрания акционеров банка от 30 января 2009 года относительно увеличения уставного капитала (тогда было принято решение о вхождении нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн. – УНИАН) и назначено новое собрание акционеров.

Рейтинги Украины и возможность дефолта

Украина способна выдержать финансовый кризис. Причин для дефолта нет.

Об этом заявил известный экономист, старший сотрудник Института мировой экономики Андерс АСЛУНД в ходе форума в Вашингтоне, организованного Фондом «Эффективное управление» и газетой The Hill,.

Как говорится в релизе Фонда "Эффективное управление", переданном агентству УНИАН, А.АСЛУНД отметил, что для выхода из кризиса Украине необходимо ускорить экономические реформы, в частности, в энергетическом секторе. А.АСЛУНД также подчеркнул необходимость сохранения Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

По его мнению, реализация программы МВФ позволит Украине получить и другие возможности для финансовой помощи, в том числе со стороны США и Евросоюза.

Как сообщается в пресс-релизе, сенатор Джек РИД в своем выступлении заявил о важности сохранения крепких отношений между США и Украиной. «Украина и США разделяют одну общую задачу – построить и поддерживать сильную демократию, - заявил Д.РИД. - Кроме того, необходимо, чтобы США и европейские страны, включая Украину, работали вместе и активно старались стабилизировать ситуацию на рынках и обеспечить экономический рост во всем мире».

На мероприятии также выступили сенатор Кристофер ДОДД, экс-помощник Госсекретаря США по вопросам демократии и глобальным проблемам Пола ДОБРЯНСКИ, глава Международного консультативного совета Фонда «Эффективное управление» и экс-премьер-министр Канады Ким КЭМПБЕЛЛ.

«Это мероприятие помогло расширить понимание основных экономических проблем, влияющих на Украину, - сказала директор Фонда «Эффективное Управление» Наталия ИЗОСИМОВА. – Проводя регулярные общественные дискуссии и реализуя важные экономические проекты, Фонд стремится повысить экономическую конкурентоспособность и сформировать привлекательную инвестиционную среду для страны».

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает дискуссионным решение международного рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении рейтингов Украины.

Об этом он заявил сегодня, выступая в рамках III Форума «Европа-Украина».

«Действительно, вчера мы увидели решение рейтингового агентства Standard & Poor`s, которое на две ступени понизило рейтинги Украины. В странах развивается дискуссия относительного того, насколько объективна в целом рейтинговая оценка Украины, на чем она основывается. Если вы сравните, то на сегодняшний день ни одна страна Европы не имеет подобного рейтинга. Уровень проблем, особенно в странах Восточной Европы и России, является очень спорным», - сказал П.ПОРОШЕНКО. – «Единственная страна, которая имеет подобный рейтинг – это Пакистан».

По его словам, во многих странах Европы обсуждается вопрос изменения критериев, по которым проводится рейтингование, а также методики присвоения рейтингов.

«Не случайно сегодня лидеры большинства европейских стран четко отмечают, что необходимо пересмотреть законодательство по рейтинговым компаниям, ввести другие критерии. Это должны быть абсолютно другие методики оценки рисков, которыми должны руководствоваться правительства и банки» - отметил ПОРОШЕНКО.

И снова "газовые" новости

НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением пересмотреть отдельные положения газового контракта, заключенного компаниями 19 января 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, «Нафтогаз Украины» стремится изменить п. 2.2.1 контракта, согласно которому в 2009 году компания должна оплатить «Газпрому» 40 млрд. кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 млрд. куб. м.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что, в соответствии с п.2.2.3 контракта, такие договоренности возможны при согласии сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала года поставки, то есть показатели на 2009 год должны были быть уточнены до 1 июля 2008 года (до подписания контракта).

«В целом, изменения в долгосрочных международных договорах являются обычной практикой. Основания для этого возникают в результате изменения условий и обстоятельств выполнения контрактов. В то же время, после подписания контракта с «Газпромом» условия его выполнения практически не изменились. Следовательно, необходимость изменять договор уже через месяц после заключения свидетельствует о его несовершенстве и подготовке без надлежащей экспертной проработки», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он заметил, что Украина уже сегодня должна начинать переговоры об уменьшении объемов импортируемого газа в 2010-2019 гг. для приведения контрактных условий в соответствие с Энергетической стратегией Украины и Директивами на переговоры относительно сотрудничества в газовой сфере, утвержденными в 2008 году указами Президента Украины.

Новости АПК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает депутатов преодолеть вето Президента на Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

“Нужно только преодолевать вето. Если будем учитывать новые редакции, это (на это потребуется – УНИАН) еще месяц. Вы (аграрии – УНИАН) не будете иметь закон”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, ей очень жаль, что в такой сложный для страны момент, когда все рассчитывают на этот закон, Президент ветировал его.

Кабинет министров Украины планирует отменить ограничение цены на закупку Аграрным фондом зерна урожая 2008 года.

Об этом сообщил сегодня на совещании в Кабинете министров министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, правительство намерено внести соответствующие изменения в законодательство, с тем, чтобы разрешить Аграрному фонду закупать зерно по средневзвешенной цене, которая сложится по результатам трех торговых сессий, и без ограничения минимальной цены.

По его словам, это позволит Аграрному фонду работать в одинаковых условиях с зернотрейдерами.

“Необходимо немедленно готовить изменения, чтобы закупать зерно по всей номенклатуре без ограничений минимальной цены”, - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, это необходимо сделать, чтобы фактор минимальной цены не был ограничивающим.

Также министерство просит Кабмин предоставить Аграрному фонду право выкупа залогового зерна.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня Аграрный фонд не может выкупать у аграриев зерно, которое находится у него в залоге. И это ограничение необходимо снять.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ убежден, что в 2009 году АПК станет одной из ключевых отраслей экономики, которая, к тому же, обеспечит поступления в страну валюты.

Об этом он заявил сегодня на коллегии Полтавской ОГА.

«Уверенности в этом добавляет и конъюнктура, которая складывается на мировом рынке: по прогнозам специалистов, в этом году зерно будет в цене. Поэтому я требую своевременно и в полном объеме провести весенне-полевые работы. Для Полтавщины посеять сегодня - значит прожить без проблем нынешний и следующий год," - подчеркнул В.АСАДЧЕВ.

Новости ГМК

Заместитель министра промышленной политики Сергей ГРИЩЕНКО прогнозирует годовой объем производства стали в Украине в текущем году на уровне 30 млн. т.

Об этом он сообщил сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Функционирование отдельных отраслей национальной экономики в условиях экономического кризиса».

«Мы знаем, что у нас в этом году при сложившемся на сегодня уровне производства, ситуация стабильно тяжелая. Выйти мы можем, скорее всего, примерно на 30-милионный уровень производства стали», - сказал он. Как пояснил замминистра промполитики, такие цифры обусловлены сегодняшним стреднесуточным производством и нынешней ситуацией на внутреннем рынке. «Мы рассчитываем на ту программу, которую предложило правительство по инфраструктурным проектам, которые позволят увеличить внутреннее потребление металла», - добавил он.

При этом, по мнению С.ГРИЩЕНКО, производственные мощности будут использоваться не более, чем на 80%. «Я не думаю, чтобы мы вернулись больше, чем на 80% использования наших производственных мощностей в среднем по году», - отметил он.

«Месяц от месяца показатели будут улучшаться, но загнали мы на начало года настолько ситуацию, что любые, даже маленькие изменения, не будут казаться в процентном отношении большими», - добавил он.

По результатам трех месяцев выполнения Группой "Метинвест" условий Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, потери компании от снижения цен на железорудное сырье для украинских потребителей за период ноябрь 2008 - январь 2009 составили 119,9 млн. долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, сотрудничество Группы "Метинвест" и ряда украинских потребителей железорудного сырья, в частности ОАО «Запорожсталь», ММК им. Ильича и корпорации ИСД, осуществляется в рамках долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных в конце декабря 2007 года.

«Данными контрактами предусматривается формирование цены с учетом использования мирового индекса изменения цен на концентрат, который традиционно используется ежегодно с 1 апреля. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам. В условиях значительного повышения цены на металлопрокат в 1-м полугодии 2008 года, такие контракты позволили металлургам достичь существенных финансовых результатов. Во втором полугодии ситуация значительно осложнилась резким падением спроса и, как следствие, существенным снижением цен на металлопродукцию», - говорится в сообщении.

При этом в "Метинвесте" отмечают, что, учитывая сложную экономическую ситуацию в металлургическом секторе экономики, в компании было принято решение пойти навстречу пожеланиям потребителей в Украине и рекомендациям Кабинета министров и с ноября 2008 года перейти на ежемесячное утверждение дополнительных условий по долгосрочным контрактам, с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры. В частности, контрактные цены за тонну концентрата были снижены более чем в два раза - со 120 долларов за тонну до 55-50 долларов за тонну.

В пресс-релизе сообщается, что по результатам трех месяцев работы в новых условиях по долгосрочным контрактам потери "Метинвеста" от снижения цен на железорудное сырье для украинских потребителей за период ноябрь 2008 - январь 2009 составили 119,9 млн. долларов. В частности, по контракту с Днепровским металлургическим комбинатом им. Ф.Э.Дзержинского – 12,2 млн. долларов, с Алчевским металлургическим комбинатом – 49,7 млн. долларов, с комбинатом «Запорожсталь» - 26,2 млн. долларов, с ММК им Ильича – 31,8 млн. долларов.

«Мы уверены, что дотирование всей горно-металлургической бюджетообразующей отрасли, которое осуществляет Группа "Метинвест", поможет украинским предприятиям пережить непростой период экономической нестабильности. В сложной ситуации мирового кризиса мы считаем необходимым помогать всем предприятиям отрасли, даже если это идет вразрез с нашими интересами. В условиях кризиса первостепенная наша задача - не только сохранить квалифицированный кадровый потенциал предприятий ГМК Украины и создать условия для стремительного возврата на прежние рыночные позиции, но и для существенного их расширения», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» Игоря СЫРОГО.

Акция протеста автоперевозчиков продолжается

Бастующие на Окружной автодороге Киева грузовые автоперевозчики требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом сообщил член забастовочного комитета грузовых автоперевозчиков, представляющий г. Житомир, Сергей ВЕСЕЛЬСКИЙ, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы хотим, чтобы нас услышал Президент», – сказал он.

В свою очередь, как отметил глава Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ, «мы стоим уже восемь дней, ему (Президенту – УНИАН) все равно, что происходит? Почему никто из представителей Верховной Рады не подошел, не спросил. То же самое Президент. Мы требуем соблюдения конституционных прав».

«Мы не требуем денег, мы хотим, чтобы банки пошли на смягчение условий…», – добавил С.ЧЕПУРНЫЙ.

По его словам, главный вопрос, с которым перевозчики приехали в Киев, – вопрос кредитов – пока не решен.

Напомним, автоперевозчики требуют отсрочки возврата кредитов, снижения процентных ставок, перевод валютных кредитов в гривневые.

С.ВЕСЕЛЬСКИЙ также отметил, что сегодня представители бастующих автоперевозчиков провели встречу с представителями Национального банка Украины. «НБУ не предложил конкретных действий для решения этой проблемы. Вместо этого нам дали номера постановлений Нацбанка и посоветовали обращаться в его региональные управления и решать вопросы индивидуально с банками. Но мы знаем, как они решаются. Постановление о реструктуризации задолженности было принято Нацбанком еще несколько недель назад, но ни один банк на это не идет», – добавил он.

С.ЧЕПУРНЫЙ, в свою очередь, сообщил, что сейчас на Окружной дороге находится порядка 100 грузовых автомобилей, участвующих в забастовке и автоперевозчики намерены еще как минимум до следующего заседания Кабмина (среда следующей недели) продолжать забастовку.

Информация для киевлян

В Шевченковский районный суд Киева подан иск об установлении отсутствия компетенции председателя Киевской городской государственной администрации по установлению тарифов, в частности на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист, представитель адвокатского объединения «Адвокатская фирма «АКТИО» Виталий СЕРДЮК.

Он отметил, что с ноября прошлого года в столичных судах оспариваются распоряжения о новых тарифах на коммунальные услуги для юридических лиц, поскольку, по его словам, они не отвечают целому ряду положений и законодательных актов. Кроме того адвокат отметил, что рядом приказов Президента Украины соответствующие распоряжения отменены, но в то же время, новые аналогичные распоряжения продолжают издаваться в столичной горгосадминистрации.

“Учитывая эту ситуацию, мы обратились в Шевченковский районный суд с иском об установлении отсутствия вообще компетенции субъекта властных полномочий, председателя Киевской городской государственной администрации по установлению тарифов. Данный иск, который, мы считаем, будет должным образом рассмотрен судом и по нему будет принято решение в нашу пользу, должен поставить точку в этой бесконечной на сегодня эпопее относительно принятия и отмены тарифов и должен защитить простых жителей Киева от такого поведения киевской власти”, - сказал В.СЕРДЮК.

Он сообщил, что иск подан лично им и еще одним представителем фирмы «АКТИО» Владиславом МАКСИМОВЫМ, но не как юристами, а как обычными жителями столицы. В.СЕРДЮК отметил, что в этот раз они попробуют доказать в суде не факт незаконности тарифов, а факт отсутствия компетенции на выдачу тарифов вообще.

“В данном случае ожидаем получить решение, которое установит отсутствие у председателя КГГА компетенции на определение соответствующего вида тарифов. Отсутствие компетенции будет означать невозможность в будущем предпринимать соответствующие действия со стороны председателя администрации, направленные именно на повышение и на принятие тарифов как по жилищно-коммунальным услугам, так и воплощение в жизнь других тарифных инициатив, относительно тех же антенн или кондиционеров”, - подчеркнул адвокат.

Иск, по его словам, они подали сегодня.

Присутствующий на пресс-конференции директор юридической и патентной фирмы «Грищенко и партнеры» Дмитрий ГРИЩЕНКО отметил, что решение КГГА о коммунальных тарифах для юридических лиц изначально принято с нарушением законодательства и неправомерно. Он сказал, что рекомендует платить по старым тарифам.

Основное нарушение, которое отмечают адвокаты, - нарушение правил конкуренции, поскольку неравномерным поднятием тарифов юридических лиц в зависимости от доходности ставили в неравные условия. Кроме того, по убеждению юристов, при принятии решений КГГА вышла за рамки своих полномочий.

“Тарифы, которые были установлены еще в ноябре, потом в январе и вообще все 4 раза – они не действуют и не действительны. Действуют старые тарифы и юридические лица должны платить по старым тарифам, невзирая, что будут приходить платежки по новым тарифам. Они с нашей точки зрения незаконные и мы, представляя интересы наших клиентов в судах, сейчас оспариваем их правомерность”, - сказал Д.ГРИЩЕНКО.

Также адвокаты рекомендуют населению платить по старым тарифам, поскольку и соответствующие распоряжения также являются незаконными. В.СЕРДЮК рекомендовал гражданам, самостоятельно определить сумму тарифов и заполнить платежное поручение с этими данными и заплатить средства через учреждение банка.

Новости Евросоюза

Индикатор бизнес-климата (Business Climate Indicator) в еврозоне в феврале продолжил падение и достиг нового исторического минимума с момента его введения в 1985 году, снизившись с –3,16 в январе до –3,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Падение индикатора объясняется значительным ухудшением менеджерских ожиданий относительно производственных трендов в предыдущие месяцы и оценок общего портфеля заказов и экспортного портфеля заказов. Ухудшились также и оценки производства в ближайшие месяцы и оценки остатков продукции на складах.

В феврале индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 1,8 пункта по сравнению с январем – до 65,4 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 2,2 пункта – до 61,0 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, в обеих зонах индекс экономических ожиданий находится на минимальном уровне с 1985 года.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах наблюдалось в сфере строительства, доверия потребителей, сфере услуг. Лишь в сфере розничной торговли уровень доверия несколько улучшился на 1 пункт по сравнению с январем.

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС увеличил выплаты из фонда гарантирования вкладов и ускорил их перечисление.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение одобрено сегодня на заседании совета.

Согласно принятому решению, предусматривается с 30 июня установить уровень возмещения в 50 тыс. евро и довести размер гарантированного возмещения до 100 тыс. евро до конца 2010 года. Нынешний уровень возмещения составляет 20 тыс. евро, что считается неадекватным большинству депозитов в Евросоюзе.

Директивой также предусмотрено, что выплаты из фонда должны осуществляться максимум на 25-й день с момента обращения вкладчиков.

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