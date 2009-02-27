АНОНС на 27 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Президент проведет совещание, на которое приглашены премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. В рамках этого совещания Президент планирует обсудить координацию действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины Василия Грицака на тему: “Валютный курс: политическая и экономическая составляющая” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: "Польский банковский капитал масштабно приходит в Украину". Участники: заместитель министра Казначейства Польши Михал Хичевский, вице-президент польского банка PKO BP, председатель наблюдательного совета КРЕДОБАНКА Томаш Мирончук и др.

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Состоится брифинг на тему: «Приведет ли рост курса доллара выше 10 грн. к массовым невозвращению валютных кредитов?». Также в программе брифинга: прогноз курса доллара на ближайшие три месяца; анализ предложений коммерческих банков по реструктуризации валютных кредитов. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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Пресс-конференция на тему: “Standard & Poor`s снизило рейтинг. Кто поднимет его Украине?”. К участию приглашены: Юрий Рубан, директор Национального Института стратегических исследований; Валерий Новицкий, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Не государственный подход к распределению земли в Киевской области”. На пресс-конференции будут озвучены примеры нарушений земельного законодательства в с.Старые Петровцы, где в течении прошлого года было отобрано около 70 га. земли, чем создана угроза исчезновения села, и названы лица причастные к коррупционным схемам. Председатель Сельского совета села Старые Петровцы Александр Ерема предложит систему изменений необходимых на уровне государственного управления ради укрепления местного самоуправления (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 067 500 90 75.

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По результатам расширенного заседания Консультативно-согласительного совета Госавтотрансадминистрации при участии свыше 180 представителей общественных организаций, профсоюзов и ассоциаций перевозчиков состоится подход к прессе зам.министра транспорта и связи Украины, председателя Госавтотрансадминистрации Леонида Сергиенко и представителей перевозчиков.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра транспорта и связи Украины и брифинг Иосифа Винского.

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Пресс-конференция народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Николая Азарова на тему: „Финансовый кризис: кто кого?”.

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Круглый стол на тему: "Новые тенденции на авторынке: оптимизация реализации залоговых автомобилей".

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Актуальные проблемы нарушений прав владельцев объектов интеллектуальной собственности в Украине. Борьба с контрафактной продукцией” К участию приглашены: практикующие юристы; представители иностранных компаний; представители Киевской городской государственной администрации; представители Госдепартамента интеллектуальной собственности (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям..

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Вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря встретится с вице-премьер-министром, министром экономики Польши Вальдемаром Павляком.

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