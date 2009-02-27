Sony реорганизуется

Один из крупнейших в мире производителей электроники японская Sony Corporation подтвердила в пятницу информацию об уходе Редзи Тюбати (Ryoji Chubachi) с поста президента компании с 1 апреля этого года в рамках структурной реорганизации, сообщает РИА Новости..

По данным пресс-релиза на сайте Sony Corporation, в пятницу было объявлено о начале с 1 апреля фундаментальной реорганизации в структуре компании, в частности, в области электроники и игр, а также о формировании новой команды топ-менеджеров с целью повышения доходности и улучшения конкурентных позиций в свете продолжающегося мирового экономического кризиса.

На должность президента Sony Corp. перейдет нынешний председатель правления и исполнительный директор Ховард Стрингер (Howard Stringer), который также оставит за собой эти посты, отмечается в пресс-релизе. Редзи Тюбати с 1 апреля займет пост заместителя председателя правления.

Sony Corporation планирует сократить примерно 5% сотрудников (8 тысяч из примерно 160 тысяч человек) из-за последствий мирового финансового кризиса. Сокращения будут завершены к 31 марта 2010 года и в основном затронут подразделения электроники. При этом компания рассматривает вопрос о сокращении и внештатных сотрудников.

Sony также планирует в 2009 финансовом году на 30% сократить объем инвестиций. В планах компании сократить свои расходы примерно на 100 миллиардов иен (1 миллиард долларов).

До марта 2010 года компания планирует сократить капиталовложения в отрасль полупроводников, отложить на неопределенное время планы расширения производства телевизоров для рынков США и Европы, а также закрыть 5 из 57 производственных филиалов компании по всему миру, т.е. почти 10%.