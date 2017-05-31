Экономика ослушалась Лукашенко: безработицу в Беларуси победить не удалось

В начале мая министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, комментируя выполнение поручения президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая, заявила, что за апрель было трудоустроено более 85 тысяч человек. Но апрельские данные Белстата эту цифру ставят под сомнение, пишут "Белорусские новости".

По данным Национального статистического комитета, в апреле на работу было принято 46 206 человек, а уволено — 53 815. Разница получается отрицательная. Кроме того, сократилось и количество занятых в экономике: в марте было 4 372 600 человек, в апреле — 4 366 700 человек.

Даже если учесть, что статистика Белстата по принятым на работу и уволенным приводится без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, разница между цифрами, озвученными министром, и показателями официальной статистики все равно большая.

Всего за четыре месяца 2017 года на работу было принято 171 663 человека, уволено — 190 320 человек. Разница между нанятыми и уволенными — более 18,6 тысячи.

Количество занятых в экономике уменьшается уже продолжительный период, отметил в комментарии для Naviny.by экономический эксперт «Либерального клуба» Антон Болточко.

Для этого есть ряд причин: «Люди уезжают работать за рубеж, работают в серой экономике. Частные предприятия оптимизируют численность работников. Есть естественные процессы, связанные с демографической ситуацией, когда работники уходят на пенсию, умирают. Есть также много нюансов, как строится статистика, однако очевидно, что количество занятых в экономике сокращается».

Официальная статистика пока подтверждает оптимизм правительственного плана по созданию в 2017 году 70 тысяч новых рабочих мест. В первом квартале на новые рабочие места было принято 15 742 человека. Если такая динамика сохранится, то план будет выполнен.

Однако необходимо учитывать, что в зачет идут не только рабочие места, созданные, как говорится с нуля. Считаются также рабочие места, образованные в результате расширения производства или увеличения сменности.

«Новые рабочие места не появляются сами по себе, их создают, и это стоит больших денег — 20-30 тысяч долларов на каждое, если речь идет не о том, чтобы выдать человеку лопату», — считает председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей.

Статистика показывает, что победить безработицу также не удалось. На учете в качестве безработных на 1 января состояло 35,3 тысячи человек, а на конец апреля — 39,8 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9% от численности рабочей силы.

Выходит, ситуация ничем не лучше, чем в начале года. Экономика не слушается президента.

Александр Лукашенко поручал органам власти до 1 мая «предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается и кто хочет работать».

Министр труда Ирина Костевич 1 мая сообщила, что поручение выполнено — трудоустроены все, «кто хотел, кто мог».

Однако очевидно, что за первый квартал каких-то явных позитивных измерений на рынке труда не произошло.

Как отметил Антон Болточко, трудоустройство в Беларуси через службы занятости происходит по принципу — где есть место, туда и пытаются устроить работника. И не всегда такой принцип дает эффект.

«Власти пытаются выполнить поручение президента по трудоустройству. Однако, с другой стороны, мы можем столкнуться с проблемой неэффективного распределения трудовых ресурсов по экономике. Есть еще вопрос, какую добавленную стоимость приносят эти рабочие места. Нельзя исключить, что такие рабочие места ничего не приносят, а работники лишь получают зарплату», — заключил Болточко.