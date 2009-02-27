Луганск будет с водой

В Луганске со вчерашнего дня, 26 февраля, с 22.00 возобновлено энергообеспечение объектов «Луганскводы».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО») Ирина КОРОСТЫЛЕВА.

По ее словам, в конце рабочего дня (вчерашнего – УНИАН) состоялись переговоры заместителя губернатора Геннадия ГОЛОВНЕНКО и первых руководителей «ЛЭО» и «Луганскводы». Во время переговоров заместитель губернатора гарантировал, что все средства, которые будут поступать на счета «Луганскводы», будут направляться на погашение задолженности по электроэнергии.

И.КОРОСТЫЛЕВА также сообщила, что сегодня до 12.00 все объекты «Луганскводы» в других населенных пунктах области будут подключены.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 февраля, Луганская областная прокуратура вынесла предписание, которым обязала ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) немедленно обеспечить возобновление электроснабжения на объекты "Луганскводы".

Напомним, 26 февраля «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), как и предупреждало 24 февраля, начало отключение объектов «Луганскводы» от энергоснабжения. По состоянию на 12.00 вчерашнего дня было прекращено водоснабжение в Восточном и Южном кварталах Луганска, частично – в центральной части города, а также частично – в Алчевске, Стаханове, Славяносербске, Сватаном, Счастье. Таким образом, в Луганске без воды осталось практически полгорода. В пунктах продажи воды на разлив появились очереди.

По словам генерального директора ЛЭО Виталия ЦАДО, долги «Луганскводы» перед энергокомпанией на начало февраля составили 40 млн. грн.